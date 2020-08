La actividad del sector TIC sigue cayendo, a pesar de la mejora de las expectativas de los empresarios Comunicae

martes, 18 de agosto de 2020, 13:08 h (CET) ​Pese a percibir una leve reactivación y una mejora relativa de las expectativas por parte de los empresarios del sector de servicios TIC, el volumen de actividad cayó el -21,2% en términos interanuales (entre mayo de 2020 y mayo de 2019). Este dato marca de nuevo el récord del peor registro de la serie histórica, que junto con la caída del -20,5% en la facturación por empleado, conforma un escenario de lo más exigente para las empresas de servicios digitales Así lo refleja la nueva entrega del informe TIC Monitor elaborado por VASS y el Centro de Predicción Económica CEPREDE, que recoge el impacto del último mes de confinamiento del pasado mes de mayo y, por tanto, ofrece una perspectiva ya completa del tramo descendente de la primera fase de la pandemia.

Para el director de VASS Research y responsable de TIC Monitor, Antonio Rueda, “a pesar de ser un sector adaptado al teletrabajo y orientado a la mejora de productividad de sus “sectores clientes", es indudable que a través de la parálisis en muchos de ellos se ha generado un efecto inducido que ha atacado no sólo a este en concreto, sino al conjunto de la estructura económica”.

Sin embargo, y como ya se adelantaba en la anterior entrega, al contrario que otros sectores de servicios, el de la consultoría informática se está viendo menos afectado en materia de empleo. Así, mientras que el sector de las actividades de servicios destruye puestos de trabajo a un ritmo interanual promedio del -4,7% (entre los meses de marzo, abril y mayo), los servicios TIC siguen creando empleo a un ritmo del +1,8%.

“Esto tiene un singular valor en un contexto en el que, tanto a escala española como europea, los indicadores de confianza de consumidores y empresas no solo se mueven en terreno negativo, sino que, lejos de corregirse, se agravan mes a mes, sin indicios aún de recuperación alguna”, apunta Rueda.

Mejora de las expectativas de los empresarios

Según este barómetro mensual, otro dato positivo es la mejora de la percepción de los empresarios del sector, que parece haber superado el shock inicial de la pandemia. Así, en una escala de +/‐100, las perspectivas de las compañías digitales españolas respecto a la actividad del sector mejoran hasta alcanzar los +33,6 puntos. Es decir, el 66,8% de los empresarios augura una recuperación de la actividad durante los tres próximos meses.

“Hasta cierto punto, es lógico que habida cuenta de la intensa caída los empresarios confíen, mayoritariamente, en que lo mejor está por llegar, y que sucederá pronto. El mes de septiembre, con el inicio del año escolar y del ciclo vital de las personas, parece contornearse como clave en el afianzamiento de estas percepciones”, afirma Rueda.

Asimismo, esta expectativa de recuperación se aprecia también en lo que a creación de empleo se refiere, ya que el 65,1% de los empresarios vislumbra un aumento del nivel de empleo entre agosto y octubre.

De todas formas, hay que ser realistas y no esperar una recuperación súbita. “La normalización económica tardará en llegar lo que tardemos en tener controladas la expansión y el tratamiento del Coronavirus, y es muy difícil que ello suceda antes del primer trimestre de 2021, con la circulación a gran escala de las primeras vacunas”, vaticina Rueda.

