Yobingo.es entrega su mayor premio de bote acumulado de la historia a una jugadora de la provincia de Valencia

​Un premio de más de 100.000€ La plataforma de bingo online ya ha repartido cerca de 5M de euros en España en premios de botes acumulados desde hace 8 años.

Actualmente la plataforma de juegos online cuenta con 220.000 usuarios activos en España.

YoBingo.es ha entregado esta semana su mayor premio de bingo de toda su historia. La agraciada es una jugadora de Valencia que se ha llevado un total de 132.000 euros. La ganadora, Paloma, explica “estoy muy contenta de ser la ganadora ni más ni menos que de 132.000€, la verdad que me ha cambiado la vida. Cuando me enteré fue una mezcla de sentimientos de emoción, nervios, alegría y una inmensa felicidad de poder compartirlo con mi familia y mis hijos. Me siento muy afortunada y estoy muy contenta de haber participado y jugado en su plataforma. Estaré eternamente agradecida a Yobingo.es por este premio”.

Regan Hoobs, Director Comercial, afirma que “para nosotros es una gran satisfacción poder repartir premios tan sustanciosos a nuestros usuarios y más poder aportar un poco de ilusión y felicidad en este momento excepcional que estamos viviendo. Hasta ahora, el mayor había sido de 115.000€, así que estamos muy contentos de seguir superando nuestros propios récords entregando este premio de más de 132.000€”.

Además de poder aspirar a premios económicos, explica el responsable, “nuestra plataforma permite divertirse y conocer gente de muy diversos lugares de España, algo que agradecen y valoran todos nuestros usuarios. Además, estamos trabajando para mejorar la experiencia de nuestros usuarios y muy pronto lanzaremos un diseño web para la versión móvil”.

Cerca de 5 millones de euros repartidos en premios de botes acumulados de bingo

Desde su llegada en España el 2012, YoBingo.es ha repartido en botes acumulados de bingo casi 5M de euros, entregando más de 1M de euros en 2019 y con unas previsiones muy superiores para este año.

Aunque el mayor volumen de participantes se encuentra en las comunidades de Madrid, Cataluña, Valencia y Andalucía, en la actualidad la plataforma cuenta con 220.000 usuarios registrados en toda España y miles de jugadores que acceden a diario a sus juegos online.

YoBingo permite participar en una versión online de este tradicional juego mediante la adquisición de cartones desde un céntimo, además de generar una comunidad de participantes que pueden chatear y establecer contacto entre sí, teniendo acceso a premios de más de 60.000 euros a través de los botes acumulados. Cuenta con cinco salas de bingo online y diferentes modalidades de juegos de casino, como tragaperras, ruleta y videobingo. Además, la plataforma ha mejorado con sus métodos de retirada y depósitos más rápidos, cómodo y seguros con métodos de pago como PayPal.