El CEO de AUARA, Antonio Espinosa, elegido uno de los 15 mejores jóvenes emprendedores del mundo

Es el primer español seleccionado por la organización One Young World, que que reconoce la labor de emprendedores menores de 35 años que ejercen un impacto positivo a nivel global e inspiran a otros jóvenes Antonio Espinosa de los Monteros, cofundador y CEO de la empresa social AUARA, ha sido seleccionado entre los 15 mejores emprendedores del año por One Young World, organización sin ánimo de lucro que identifica, conecta y promueve a jóvenes líderes de todo el mundo con el fin de impulsar el desarrollo sostenible y buscar soluciones a los problemas más apremiantes de la sociedad.

El Premio One Young World Entrepreneur of the Year 2020, que celebra este año su segunda edición, tiene por objeto reconocer la trayectoria de emprendedores revolucionarios menores de 35 años que ejercen un impacto positivo a nivel global y sirven de ejemplo e inspiración para que otros jóvenes se conviertan en emprendedores activos, defensores del bien común y de un futuro mejor para el planeta.

Antonio Espinosa de los Monteros se convierte así en el primer español que forma parte de esta lista en sus dos convocatorias -la primera se celebró en 2019-, en reconocimiento a la labor llevada a cabo por AUARA, que comercializa agua mineral y otras bebidas y destina el 100% de sus dividendos a facilitar el acceso a agua potable en países en vías de desarrollo. En sus cuatro años de vida, esta empresa social ha desarrollado 81 proyectos para proveer de agua y saneamiento a comunidades de 17 países de todo el mundo, generando 56 millones de litros de agua potable que han cambiado la vida de más de 49.800 personas.

Asimismo, AUARA mantiene un firme compromiso con el medio ambiente, y hoy es la única empresa española de bebidas que fabrica la totalidad de sus botellas con plástico rPET 100% reciclado, lo que le ha permitido dar una segunda vida a 277.000 kg de plástico y ahorrar 462.983 litros de petróleo. Y durante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, a través de la campaña #AguaparahospitalesCOVID19 repartió más de 1,2 millones de botellas de agua a hospitales y centros asistenciales de toda España.

“Me siento muy honrado por formar parte de esta selección, junto a personas de todo el mundo que son para mí un ejemplo a seguir, y me da aún más fuerzas para hacer crecer este gran proyecto que es AUARA. Un proyecto que ha conseguido sacar lo mejor de todas las personas que formamos el equipo, porque no hay nada tan gratificante y tan transformador como ser consciente de que puede mejorar la vida de otras personas”, sostiene Antonio Espinosa de los Monteros.

El CEO de AUARA es también uno de los impulsores de Equipo País, iniciativa colaborativa recientemente creada para identificar a los mejores líderes y gestores de la sociedad civil española y poner su talento a disposición de las administraciones públicas en la búsqueda de soluciones a la crisis provocada por el COVID-19. Se trata de una propuesta independiente y apartidista que cuenta con el apoyo de algunas de las organizaciones civiles españolas más reconocidas, y que ha seleccionado a 130 personas con demostrada excelencia de gestión, capacidad de liderazgo y valores que contribuirán a construir el futuro del país.

Lista completa de seleccionados

Los cinco ganadores de la convocatoria One Young World Entrepreneur of the Year 2020 son:

- Brianne West (Nueva Zelanda), fundadora de Ethique, marca sostenible de productos de belleza y estilo de vida.

- Daniela Fernández (Ecuador), fundadora de la Sustainable Ocean Alliance, que promueve la innovación oceánica, la sostenibilidad y el empoderamiento de los jóvenes.

- Iman Usman (Indonesia), cofundador de Ruangguru, el mayor proveedor de educación de base tecnológica del sudeste asiático.

- Jamie Crummie (Irlanda), cofundador de Too Good To Go, compañía de impacto social enfocada en combatir el desperdicio de alimentos.

- Jessica Matthews (Estados Unidos/Nigeria), fundadora de Uncharted Power, compañía que prepara los terrenos para su explotación mediante energías renovables.

El resto de seleccionados junto a Antonio Espinosa de los Monteros son:

- Abasi Ene-Obong (Nigeria), fundador de 54gene, compañía que promueve la inclusión de las poblaciones africanas en la investigación genómica a nivel global.

- Alexia Hilbertidou (Nueva Zelanda), fundadora de GirlBoss, red de mujeres jóvenes decididas a reescribir las reglas en liderazgo, emprendimiento y STEM.

- Andy Ayim (Reino Unido), fundador de The Angel Investing School y consultor de grandes organizaciones en gestión y organización de equipos.

- Assaf Ben-Or (Israel), fundador de Greeneum, plataforma basada en blockchain para aplicaciones de energía renovable.

- Gino Tubaro (Argentina), fundador de Atomic Lab, ONG que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas a través de la tecnología.

- Justine Hutteau (Francia), cofundadora de la marca Respire de productos naturales para el cuidado personal, buenos para el cuerpo y sostenibles para el planeta.

- Sergio Pachón (Colombia), fundador de Kiwibot, sistema de robot semiautónomo para gestionar la logística de última milla de manera segura, eficiente y económica.

- Shay Wright (Nueva Zelanda), cofundador de Te Whare Hukahuka, empresa social que ayuda a los indígenas maoríes a crear empresas autosuficientes y generar impacto en sus comunidades.

- Yuet Kim Lim (Malasia), cofundadora de PichaEats, empresa de alimentación que ayuda a las familias de refugiados a ganarse la vida para que sus hijos puedan estudiar.