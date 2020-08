Unimat comercializa alfombras desinfectantes Comunicae

martes, 18 de agosto de 2020, 12:00 h (CET) Debido a la pandemia de coronavirus, Unimat lanza una nueva tienda online para la venta de productos sanitarios La empresa mejicana Unimat lanza una nueva tienda online donde comercializa alfombras desinfectantes, mamparas anticontagio y otros muchos productos. Unimat pretende de esta manera crear un nuevo canal para la comercialización de sus productos y facilitar a sus clientes la compra sin que tengan que desplazarse de sus hogares o empresas.

La tienda online está en la web https://shopsmart.com.mx/ y al ser una empresa fabricante sus precios son realmente precios de fábrica.

Unimat es una empresa con más de 20 años de experiencia en la manufactura de una amplia línea de productos de Hule y PVC.

La calidad de sus productos la respaldan con su laboratorio de aplicación y pruebas, cuentan con un Sistema Integral de Aseguramiento de Calidad. Trabajan bajo estándares ASTM.

Otro producto que Unimat comercializa en su tienda online son las alfombras y tapetes EcoGuard, una superficie eco-friendly con múltiples beneficios:

Una de las grandes fortalezas de los productos EcoGuard es su mantenimiento. Son fáciles de limpiar. Es posible utilizar equipos como aspiradores para agilizar las labores de mantenimiento, lo que repercute positivamente en la imagen comercial del negocio.

Las alfombras y tapetes EcoGuard, además, disponen de óptimas cualidades: son antiderrapantes, toleran la humedad y el impacto de la luz solar. Su reverso ha sido fabricado con neumáticos reciclados de alta adherencia, lo que además de incrementar su flexibilidad, garantiza que no se muevan de su lugar, un problema muy molesto en otros productos similares.

Por otra parte, eco friendly no equivale a antiestético, como se demuestra con las superficies EcoGuard. Disponibles en cinco colores, estos tapetes gozan de un diseño atractivo y elegante, con una gran presencia en pasillos, entradas y recibidores.

De esta forma, Unimat México abraza el ecologismo como sólo puede hacerlo una empresa de su prestigio y reputación.

Contacto de prensa

Unimat México (UNIMAT INDUSTRIES, LLC)

Dirección: Calle 4 No. 25-D Fracc. Industrial Alce Blanco

Naucalpan, Estado de México CP 53370, México

Email: ventas@unimatcorporation.com

Tfno: (55) 5236-5420, (55) 5359-7178 01-800 849 2089

Website: https://unimatmexico.com.mx

Vídeos

Tapetes Unimat



