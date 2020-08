Woman Rocks is back! Aterriza la Tercera Edición de Woman Rocks Online Comunicae

martes, 18 de agosto de 2020, 12:08 h (CET) Nadia Nemer (Fundadora de Woman Rocks) organiza la Tercera Edición de Woman Rocks online, el encuentro de mujeres emprendedoras con mucho power, que realizará su Tercera Edición online el próximo sábado 26 de Septiembre de 10:00 a 18:00 Hrs. El objetivo de la organización es promover el emprendimiento femenino contando con grandes y reconocidas profesionales en el sector tocando temáticas relacionadas al trabajo profesional de la mujer y el emprendimiento Esta edición contará con diez reconocidas mujeres emprendedoras a nivel nacional e internacional que se darán cita a través de un completo programa diseñado para motivar y dotar de los conocimientos necesarios para emprender a todas aquellas mujeres que quieran desarrollarse profesionalmente.

A través de los casos de éxito de Ana Albiol (Culo inquieto y alma libre), Laura Albiol (Stripper emocional), Sahra Lee (Cantante), Maíra Garrido (Marketing Manager España de Hotmart), Silvia Moreno (Fundadora de Cenas Adivina), Cristina Ortega (Diseñadora fotográfica gastronómica), Jessica Noguez (Fundadora de Emprende Bonito), Marta Sanahuja (Fundadora de Delicious Martha), Arantxa Cañadas (Fundadora de Tullerouge) y Nadia Nemer (Fundadora de Woman Rocks). Esta Tercera Edición online las asistentes aprenderán y podrán encontrar la inspiración y la motivación necesaria para empezar o continuar con sus proyectos.

“Hay cosas que solo se llegan a entender cuando las has vivido, por ello desde Woman Rocks se impulsa el espíritu emprendedor de las mujeres, que se sientan identificadas y puedan lanzarse a vivir de su pasión”, comenta Nadia Nemer, organizadora del evento.

"Emprender es realizar un largo viaje, es empezar una aventura nueva y lanzarse al vacío. Por este motivo, Woman Rocks pretende ser una aventura única que reunirá a las mejores emprendedoras para que hablen de ese gran viaje que es emprender", explica la organizadora.

Esta edición cuenta con el patrocinio de Raiola Networks y Hotmart, y con la colaboración de Francisca Irene Design, Cati Frau, Cristina Ortega Photodesign, Metricool, Comunicae y Pirouette Coquette.

Para más información sobre el evento: https://eventos.womanrocks.es/

La organización

Nadia Nemer, fundadora de Nemer Studio y Woman Rocks, decide poner en marcha este proyecto después de haber formado parte de departamentos de Marketing y Comunicación en multinacionales importantes como Coca Cola, Nissan, Wella e IKEA. Es una persona inquieta, creativa y sobre todo emprendedora, con muchas ganas de mostrar su pasión por los eventos, y así fue como nació Nemer Studio.

Nemer Studio es un estudio especializado de Event Marketing en el que se idean, crean y desarrollan estrategias a medida para impactar a través de los eventos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.