La protección más innovadora para las familias llega a las farmacias

martes, 18 de agosto de 2020, 12:12 h (CET) Gracias al acuerdo logrado entre Virus Protec y FarmaSecurity las farmacias y por ende las familias van a poder estar protegidas. En su afán de seguir llevando los mejores productos al mundo farmacéutico FarmaSecurity comenzará a comercializar la iMask, una mascarilla con una fórmula biocida (que acaba con bacterias y virus), a través de la nanotecnología desarrollada por la empresa Virus Protec Gracias al acuerdo logrado entre Virus Protec y FarmaSecurity las farmacias y por ende las familias van a poder estar protegidas. En su afán de seguir llevando los mejores productos al mundo farmacéutico FarmaSecurity comenzará a comercializar la iMask , una mascarilla con una fórmula biocida (que acaba con bacterias y virus), a través de la nanotecnología desarrollada por la empresa Virus Protec.

La iMask no tiene una tela común, es un neopreno, con el fin de conseguir una alta transpirabilidad y respirabilidad llegando a un 42% especialmente pensada para niños y deportistas. La nanotecnología ha sido para impregnar esta fórmula en el tejido y que funcionara, que no se fuera con los lavados. Utiliza un tejido hidrofugado en ambas caras, con tratamiento antibacteriano APPLIFRESH BC. Agente microbiano permanente estático. Tecnología C6 Blood barrier (nanotecnología).

Fabricada íntegramente en España, ya que la tela es creada por una empresa de Barcelona y su confección y diseño se realiza en la provincia de Alicante. La iMask ha conseguido las certificaciones de la norma UNE 0065/20, además de los certificados OEKO TEX 100, UNE-EN 149:2001+A1-2010 e ITEL.

Lo que ha arrojado resultados con un 95% de filtración bacteriana (BFE) con una filtración de partículas de 0.3 micras de diámetro y mayores, cumpliendo la normativa vigente para mascarillas reutilizables. Permitiendo 60 lavados a 40º 40 lavados a 60º.

Está unión entre empresas punteras cada una en su parcela, se crea por el afán de FarmaSecurity de seguir innovando y ayudar a las farmacias a seguir dando a sus clientes productos de calidad. Además de seguir explorando vías de colaboración junto a Virus Protec para llevar la innovación y la calidad a todas las farmacias de España.

