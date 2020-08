Mario Casas se enfrenta a su lado oscuro para dar vida al siniestro personaje de El Practicante

Netflix ha desvelado el tráiler oficial y nuevas imágenes de El practicante, el thriller psicológico protagonizado por Mario Casas (Hogar, Adiós), dirigido por Carles Torras (Callback, Open 24h, Trash, Jóvenes) y producido por Miguel Ruz y el propio cineasta, que se estrenará el próximo 16 de septiembre en todo el mundo.



Le acompañan en el reparto la ganadora de un Premio César y protagonista de una película ganadora de una Palma de Oro Déborah François (El niño, El primer día del resto de tu vida, La última nota, Tierra de violencia, Populaire, El Monje), Guillermo Pfening (Nadie nos mira, Wakolda, Distancia de rescate), Celso Bugallo (Mar Adentro, Los lunes al sol), Pol Monen (Amar, ¿A quién te llevarías a una isla desierta?, Tu hijo), Raúl Jiménez (Tarde para la ira) y María Rodríguez Soto (Els dies que vindran).



Tras su bagaje en el ámbito internacional, el productor Miguel Ruz ha manifestado su satisfacción por haber podido conseguir que vea la luz un proyecto que ha nacido con la vocación de acceder a un público mundial desde su génesis. Con ese fin, se seleccionó a un reparto internacional de prestigio, se avaló la propuesta personal de un director y productor con proyección en ambas facetas -Callback se rodó en inglés en Nueva York y sus otros proyectos tienen también dimensión global- de un film que, según ha declarado, por la calidad de su equipo técnico y su personalidad cinematográfica podía haberse rodado en cualquier otro país y que ha sido posible gestionar íntegramente por dos productoras españolas gracias a la aportación y el entusiasmo del equipo de Netflix.



Por su parte, la actriz belga afincada en París Déborah François ha añadido que para ella fue un desafío aprender castellano en dos meses. Además, me atrajo la seguridad de Carles cuando me escogió para dar vida a Vane y me gustó el personaje por su sensibilidad y su instinto de supervivencia. La película es un viaje en el ella va descubriendo la personalidad de manipulador del personaje de Ángel. Por último, ha destacado que otro de los alicientes para embarcarse en el proyecto ha sido la posibilidad de trabajar con Mario, un actor que forma parte de una categoría de intérpretes que se vuelcan a la hora de dar vida a sus protagonistas. Por ejemplo, el hecho de que se mantuviera en la silla de ruedas todo el tiempo, me permitió acostumbrarme al rol de cuidadora en su vida cotidiana.



El actor argentino Guillermo Pfening recibió la propuesta por sorpresa después de trabajar con Isabel Coixet. Según ha comentado, me atrajo mucho trabajar con Mario Casas y con Déborah François, dos actores súper reconocidos a los que seguía desde Argentina, y pensé que sería una buena oportunidad para proseguir con mi carrera en España. Vi la película anterior de Carles y el feeling con él fue inmediato. Era un combo irresistible y decidí dar vida a Ricardo, por su aportación a la historia de sus personajes, clave en la trama. Volví a España de forma inesperada y me siento feliz de haber tomado esa decisión.



Babieka Films en asociación con Zabriskie Films producen esta película para Netflix.

El practicante cuenta con Héctor H. Vicens (El cadáver de Anna Fritz) y David Desola (nominado al Premio Goya y al Premio Gaudí por El Hoyo) como coguionistas junto a Carles Torras. Jordi Roca es coproductor, Sergio Adrià es productor asociado y Santi Lapeira, Denis Pedregosa y Orlando Pedregosa son productores ejecutivos de esta ficción.