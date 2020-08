La medicina integrativa, una nueva manera de cuidar de la salud, por Nivo Instituto Comunicae

lunes, 17 de agosto de 2020, 15:00 h (CET) La formación en nutrición y medicina integrativa está cambiando la manera en la que muchos profesionales atienden a sus pacientes Algunos remedios caseros llevan siglos siendo usados por las personas. De hecho, mucho antes de que se conocieran las modernas técnicas de medicina y los fármacos sintéticos, los seres humanos han venido utilizando elementos de la denominada medicina tradicional.

Aunque durante mucho tiempo este tipo de terapias, así como las denominadas terapias alternativas han estado en conflicto con la medicina moderna, hay un nuevo concepto que empieza a surgir: la medicina integrativa.

¿Cuáles son los beneficios, y por qué muchos profesionales se están interesando en ella? Desde https://www.nivoinstituto.com/ destacan algunas claves.

El paciente, pieza clave

Como en todos los tratamientos, el cuidado del paciente es fundamental en la medicina integrativa. De hecho, el paciente se mira como una sola entidad, con sus particularidades, en lugar de tratar el problema en sí.

Algunas veces los problemas de salud tienen su origen en determinadas costumbres del paciente, como una alimentación inadecuada. Un cambio en los hábitos, combinado con determinados tratamientos, no solo ayuda a mejorar su salud a medio y largo plazo, sino también a tener una mejor calidad de vida.

Nivoinstituto destaca que en la medicina integrativa el paciente tiene un papel muy activo para su recuperación. En lugar de limitarse a obedecer lo que el médico le ordena, se mantiene informado en todo momento, expresa su opinión y cuenta la experiencia que ha tenido con otras terapias en el pasado. Esto, unido a un esfuerzo por su parte, le ayuda a recuperarse y evitar acciones que le puedan afectar en el futuro.

Hacer las cosas con calma

Uno de los puntos clave en la formación en nutrición y medicina integrativa es ayudar al paciente a avanzar paso a paso en su tratamiento. En lugar de buscar efectos muy rápidos o abrumar al paciente con una larga lista de cambios y procedimientos, se va avanzando poco a poco.

Esto proporciona al paciente una base para ir asumiendo los cambios, aceptar mejor los tratamientos e implicarse de una manera más completa en ellos.

Para lograrlo, el especialista en el cuidado de la salud tiene que aprender a expresar las cosas de forma calmada, aceptando que no se puede tratar de aplicar todo el método de una sola vez. Sobre todo en casos en los que se necesita tiempo.

Más que técnicas tradicionales

La medicina integrativa no es una terapia alternativa más, sino una nueva forma de ver la medicina en su conjunto.

Por ejemplo, los problemas crónicos a menudo no se pueden identificar con técnicas de medicina tradicional, y se necesitan otro tipo de pruebas.

La medicina integrativa combina métodos avanzados con técnicas tradicionales. Un punto de equilibrio que favorece la salud del paciente.

Nivo, Instituto de nutrición y medicina integrativa

Nivo Instituto es un centro de enseñanza que busca concienciar y formar a los profesionales en el uso de terapias combinadas, basadas en estudios demostrados y publicados en medios de prestigio que sientan las bases de esta nueva forma de cuidar la salud.

"Tanto el personal docente como las metodologías que se emplean y se enseñan no se apoyan en falsas expectativas ni en pseudociencias. Son técnicas con una clara evidencia clínica, analizadas desde un punto de vista crítico, pero equilibrado. Se dejan a un lado los prejuicios y se parte de la base de que tanto la medicina tradicional como los avances modernos pueden ayudar a curar y mejorar la salud de las personas.

Un alto rigor científico que busca el progreso real de la medicina moderna, usando diversas técnicas" concluyen desde Nivo Instituto.

