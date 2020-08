United Way coordina una respuesta solidaria global a la pandemia Comunicae

lunes, 17 de agosto de 2020, 14:36 h (CET) United Way Worldwide ha creado y coordina un fondo de Respuesta y Recuperación Comunitaria COVID-19 para apoyar a las comunidades en donde opera. Este fondo está facilitando la labor que las entidades locales están llevando a cabo para responder a las necesidades de las personas más castigadas por la crisis social y sanitaria provocada por la Covid-19 Hasta la fecha, United Way Worldwide ha lanzado fondos de recuperación nacionales e internacionales en más de 600 United Ways desde América del Norte y Europa hasta Asia, África y América Latina, con el apoyo de socios tradicionales como Lilly y otros más nuevos como British American Tobacco, Cymatics o Firmenich. También está desarrollando campañas innovadoras de marketing con causa con diferentes empresas, diseñadas para reunir a las personas en torno a las necesidades de la comunidad.

Las acciones desarrolladas en EEUU incluyen la participación en Hope From Home (Esperanza Desde Casa), un evento en vivo de 12 horas para recaudar fondos organizado por un influyente líder de YouTube con más de 25 millones de seguidores globales, transmitido desde 133 países. Además de acuerdos con organizaciones como BET, para apoyar a las comunidades de color, Salesforce.org Philanthropy Cloud o GoFundMe.

En el caso de España la campaña #unetealosqueayudan ha reunido a empresas de diferentes ámbitos. Algunas de ellas ya formaban parte de los socios corporativos de United Way España, como Lilly o Fundación Telefónica y otras como Cymatics o Firmenich se han unido para combatir las desigualdades sociales.

Voluntariado online

Al igual que el resto del mundo, United Way ha tenido que adaptarse a las nuevas formas de trabajar y prestar ayuda online. United Way España ha rediseñado sus programas durante la Covid-19. Es el caso de sus proyectos de acompañamiento a menores y jóvenes para reducir el abandono escolar y ayudarles a mejorar sus habilidades sociales.

La falta de recursos y circunstancias sociales agravan la situación de estos jóvenes que se encuentran en desventaja social por lo que United Way España ha rediseñado sus proyectos y ha facilitado el reparto de equipos informáticos para seguir motivándoles y dotándolos de habilidades transversales que les ayuden a seguir estudiando.

#unetealosqueayudan

Con una recaudación de casi 200.000 euros y el trabajo en red desarrollado con 8 entidades sociales United Way España concluyó la primera fase de su campaña #unetealosqueayudan, creado para ayudar a los más vulnerables durante la crisis provocada por la Covid19, impactando en la vida de 10.434 personas. Esta campaña sigue adelante y su objetivo es recaudar un millón de euros para “seguir respondiendo a la crisis social, ayudando a los más vulnerables a recuperarse, rediseñando nuestros proyectos y reconstruyendo la cohesión social” en palabras de su directora general, Marina Fuentes.

