CIDON firma el proyecto de interiorismo y equipamiento de Vincci Hoteles en Sevilla

lunes, 17 de agosto de 2020, 13:32 h (CET) CIDON Interior Design & Contract, expertos en arquitectura de interiores y decoración, así como en gestión de equipamiento de FF&E y OS&E para el sector hotelero, ha estado a cargo del proyecto de interiorismo del próximo establecimiento de Vincci Hoteles en Sevilla CIDON Interior Design & Contract, expertos en arquitectura de interiores y decoración, así como en gestión de equipamiento de FF&E y OS&E para el sector hotelero, ha estado a cargo del proyecto de interiorismo del próximo establecimiento de Vincci Hoteles en Sevilla. Además, está previsto que sea la empresa encargada del suministro de todo el mobiliario del hotel, una vez finalizada la obra.

El hotel, estará ubicado en la céntrica plaza de Molviedro de Sevilla, un enclave icónico de la capital hispalense que se encuentra muy cerca del otro alojamiento que la cadena posee en la ciudad, Vincci La Rábida 4*. Tras más de diez años cerrado, el edificio convertido en hotel podrá empezar a funcionar de cara al próximo año 2021.

En la decoración y mobiliario del hotel, cuidados al detalle por CIDON, estará presente el espíritu característico de Sevilla. Estos elementos únicos, combinados con toques más actuales y vanguardistas, dotarán al hotel de un estilo fresco y acogedor, donde no faltará el concepto dentro y fuera (in&out) que está muy presente en la capital andaluza, reivindicando que la vida se lleva a cabo tanto en la calle como en el interior.

El hotel cuenta con 79 habitaciones y 18 apartamentos de lujo y ofrecerá a sus huéspedes una variedad de espacios de ocio y gastronomía, entre ellos, una terraza, una piscina, un solarium, el restaurante a la carta y un bar lounge.

El equipo de CIDON ya se encargó de la reciente reforma del hotel América Sevilla que cuenta con 76 habitaciones y está situado en la céntrica y estratégica Plaza de los Duques. La reforma incluía mejoras adaptadas al usuario, el hotel subió de categoría, de 3* a 4* después de realizar el proyecto.

Sobre CIDON Interior Design & Contract:Desde hace 25 años, gracias a la solidez de un equipo compuesto por arquitectos, arquitectos de interiores y especialistas en compras, logística, arte, diseño, iluminación y gestión de proyectos, CIDON ha trazado una rica trayectoria profesional en grandes proyectos nacionales e internacionales. CIDON es uno de los estudios más prestigiosos en arquitectura de interiores y decoración, así como en gestión de equipamiento de FF&E y OS&E, siempre en constante evolución.

Sobre Vincci Hoteles: Vincci Hoteles es una cadena hotelera avalada por la experiencia de la familia Calero, con más de cincuenta años de trayectoria en el sector, y con un portafolio de 37 hoteles repartidos entre España (29 hoteles), Portugal (3 hoteles) y Túnez (5 hoteles). Desde su creación en 2001, la compañía ha experimentado un crecimiento continuo tanto a nivel nacional como internacional en el segmento de hoteles de lujo. La cadena apuesta por un modelo de negocio de establecimientos de cuatro y cinco estrellas con una excelente ubicación, un servicio de máxima calidad y, en el que cada proyecto, tiene su propia personalidad. Vincci Hoteles no estandariza los hoteles sino los servicios, respetando la personalidad de cada hotel, adaptándolo al entorno y a la cultura del lugar. La compañía dota a sus hoteles de sofisticados y exclusivos servicios diseñados para atender a las necesidades específicas de cada cliente y convertir su estancia en una experiencia única y singular. Además, cuenta con la certificación ISO 14001, por la integración de la gestión de calidad y medio ambiente en cada uno de sus hoteles. Con una apuesta clara por el diseño y la utilización de las técnicas más modernas de gestión del mundo de la hostelería, la cadena trabaja con un objetivo claro: hacer vivir a sus huéspedes una auténtica experiencia Vincci.

