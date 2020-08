Ewent destaca las ventajas de los cables de red CAT6 SLIM Comunicae

lunes, 17 de agosto de 2020, 10:12 h (CET) Estos cables de red son los más comúnmente utilizados en las instalaciones ya que al ser mucho más delgados que los cables de red normales ofrecen gran ahorro de espacio y mejor ventilación Ewent, fabricante reconocido de productos tecnológicos para creación de redes, conectividad y accesorios de PC’s, cuenta con una amplia gama de cables de red UTP CAT6 SLIM que permiten conectar distintos ordenadores de forma directa o indirecta, a través de un routero unswitch. Se trata del tipo más utilizado ​​en el mercado, sobre todo porque al ser mucho más delgados permiten ahorra espacio y esto beneficia la ventilación. Además, son los que mayor rapidez ofrecen a base de cobre y tienen un menor coste que los cables STP o LAN. Además, los cables de red de Ewent cuentan con conectores RJ-45, que es el estándar más popular utilizado para laconexión de computadoras.

Son muchos los beneficios que ofrece este tipo de cableado pero cabría destacar:

- Ahorro de espacio: Los cables de conexión delgados Cat.6 con diámetro reducido proporcionan ahorros de hasta un 50% de espacio en comparación con los cables de conexión estándar AWG24.

- Flujo de aire mejorado: Al tener un tamaño más reducido facilitan la circulación de aire en el gabinete.

- Manejo más fácil: Su tamaño reducido facilita el trabajo cuando se realiza la instalación ya que los conductos de cableado no se llenan tan rápido como ocurre con otro tipo de cables de mayor grosor.

- Necesidad de menos administradores de cable: Permite simplificar la gestión de cables en soluciones de alta densidad, en nuevos centros de datos o salas de telecomunicaciones, o bien a la hora de ordenar vías en instalaciones superpobladas existentes.

- Compatibilidad: Puede usarse con la mayoría de sistemas de redes principales ya que son los cables más compatibles y, además, no necesitan conexión a tierra. Se usan desde la categoría apta para el cableado telefónico casero hasta la categoría 6 que requieren las redes Ethernet.

- rapidez y estabilidad: Ofrecen conexiones más rápidas y estables que el WiFi, lo que es importante sobre todo si la instalación es para espacios grandes. La funda que recubre los pares de alambre de cobre trenzado protege la transmisión de datos contra interferencias y roturas accidentales, manteniendo la calidad de la transferencia de datos en distancias considerables.

