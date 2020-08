Rapitecnic expande sus servicios a nivel de España Comunicae

lunes, 17 de agosto de 2020, 09:28 h (CET) Una empresa especializada en la reparación de electrodomésticos en Barcelona ofrecerá servicio a nivel nacional en toda España. Ahorrar dinero alargando la vida útil de tus electrodomésticos, es la premisa de la empresa Rapitecnic Servicio Integral S.L después de su gran éxito ofreciendo servicios de reparación en Barcelona durante más de 15 años a través de la marca Barnatecnic Servicio Integral S.L, acumulan miles de reparaciones y clientes satisfechos en toda la ciudad de Barcelona y alrededores. Con el objetivo de seguir creciendo el equipo y conseguir llegar a más clientes el CEO de la empresa Javier Rodriguez ha fundado Rapitecnic junto con su socio Jairo.

Expertos en reparación de electrodomésticos multimarca

Con la garantía de un equipo formado y altamente capacitado para llevar a cabo cualquier reparación, el grupo de reparaciones Rapitecnic Servicio Integral S.L ha decidido realizar su ampliación a nivel de toda España. Un servicio de reparación de electrodomésticos multimarca, donde se reparan todo tipo electrodomésticos de las marcas más punteras del mercado como Fagor, Vaillant, Bosch, Ferroli, Beretta, Baxi, Roca y muchas marcas más.

Cuentan con un equipo de expertos en toda España con una amplia trayectoria, atendiendo reparaciones en cualquier provincia, ciudad o pueblo. Mucho trabajo y mucho esfuerzo detrás de estos más de quince años de reparaciones, todo tipo lavadoras, hornos, lavavajillas, secadoras etc.

Servicios de reparación en 24-48 horas y recambios o piezas de repuesto originales con garantía, este es el punto fuerte que les permite especializarse y seguir creciendo como empresa. Recambios originales con garantía de 6 meses del propio fabricante de la marca, para así poder asegurar y garantizar un correcto funcionamiento del electrodoméstico después de su reparación. Muchos clientes confían en Rapitecnic a la hora de llevar el mantenimiento de los electrodomésticos de su hogar, una llamada rápida a través de su sitio web y los técnicos concretaran cita con el cliente el mismo día en que se produzca la llamada.

Servicio de reparación de electrodomésticos a domicilio

Cuentan con un servicio a domicilio, donde el cliente no tendrá que desplazarse a ningún lugar. Todos los técnicos del grupo Rapitecnic se desplazarán hasta su domicilio, sin importar el tipo de avería o fallo. Un experto del equipo se desplazará hasta el domicilio del cliente y se realizará un diagnóstico del fallo y se presupuestará el tipo de reparación a realizar o las piezas a substituir.

Además de un servicio de instalación y mantenimiento de todo tipo de electrodomésticos y climatización, una correcta instalación de una caldera o un aire acondicionado garantizará un correcto funcionamiento del equipo. Sin embargo, un mal mantenimiento o una mala instalación podrían traer problemas a la larga. Sin duda, un servicio que podrán disfrutar miles de clientes en toda España con la garantía del grupo Barnatecnic, empresa líder en reparaciones en la ciudad de Barcelona.

