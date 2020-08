Consejos para invertir en publicidad digital tras el coronavirus BeeDIGITAL ofrece una sencilla guía para crear una buena campaña publicitaria en internet Redacción Siglo XXI

lunes, 17 de agosto de 2020, 10:31 h (CET) Durante el confinamiento, las empresas fueron más cautelosas a la hora de invertir en publicidad, ya que los españoles no podían acudir a comprar físicamente a los establecimientos. Así, la inversión en publicidad se redujo en la primera mitad de 2020 un 27,9% según un estudio de Infoadex. Poco a poco comienza a volver la normalidad a la economía. Sin embargo, aún hay dudas e incertidumbre acerca del futuro. Y, en esta situación, es lógico que muchas empresas continúen siendo precavidas a la hora de poner en marcha una campaña publicitaria. No obstante el consumo ha mejorado, y es un buen momento para invertir en publicidad de nuevo. Los negocios que se anuncien ahora pueden conseguir mejores precios y tendrán menos competencia.



Por eso, los expertos de www.beedigital.es, la empresa líder en soluciones de marketing digital para Pymes y Autónomos en España, han creado una sencilla guía para definir una buena campaña de publicidad digital y sacarle el máximo partido en la situación actual:



Segmentar el público al que queremos dirigirnos

Hay que estudiar detenidamente qué consumidor buscamos: edad, sexo, intereses... De esta forma, crearemos un mensaje publicitario que sea atractivo para él.



Además, conocer al público objetivo es esencial para escoger la plataforma en la que anunciarnos. Por ejemplo, si una empresa se decide por la publicidad en redes sociales, debe tener en cuenta qué clase de usuarios encontrará en cada una de ellas.



Fijar el presupuesto

El precio de una campaña publicitaria varía mucho según la plataforma escogida. Por ejemplo, la inversión inicial que necesita una campaña en redes sociales (sobre todo en Facebook) es bastante pequeña, por lo que suele ser una buena opción para comenzar.



Determinar el objetivo

Hay muchos motivos por los que crear una campaña de publicidad: captar clientes nuevos, fidelizar clientes, fortalecer la imagen de marca, informar de nuevos productos... Y para cada uno de ellos habrá que actuar de forma distinta.

En primer lugar, cada objetivo supone lanzar un mensaje diferente. Si la empresa quiere captar clientes nuevos, el anuncio deberá informar de los productos de la compañía de una forma atractiva para el público objetivo. Pero si lo que quiere es fidelizar clientes, el mensaje deberá enfocarse a recordarles por qué les gustan sus productos.



En segundo lugar, el objetivo determinará la plataforma. Por ejemplo, si el anuncio se enfoca a captar nuevos clientes, este deberá lanzarse donde vaya a tener más visibilidad entre el público objetivo.



Crear una imagen de marca sólida que se refleje en la publicidad

La imagen de marca de una empresa depende de muchos factores. Su logotipo, los colores que utiliza o el tono con el que se dirige a sus clientes son algunos de los elementos que influyen en cómo la perciben los consumidores. Una buena imagen de marca hará que nuestra empresa destaque entre las demás y que los consumidores la reconozcan fácilmente.



Crear una imagen de marca es un proceso continuo que nunca hay que descuidar. La clave está en mostrar al mundo cómo queremos que piensen en nosotros. Así pues, habrá que definir la estética de la empresa y la forma de interactuar con los clientes (divertida, seria, formal, cercana...).



Esa imagen debe quedar plasmada en la publicidad que hagamos. El consumidor asocia cada marca con unos valores y una estética, por lo que esperará ver lo mismo en la publicidad. Y, si no conoce a la empresa, la publicidad le mostrará justo la imagen que la marca quiere transmitir.



Escoger la estrategia más acorde con el público, el presupuesto y el objetivo

Hay una gran variedad de formas de hacer publicidad digital. La más tradicional es la compra de espacios publicitarios en los medios, pero hay muchas otras opciones. Estas son algunas de las más interesantes para las pymes que han recopilado los expertos de BeeDIGITAL:



Google Ads. Su utilidad más conocida es la de aparecer en los primeros puestos de Google cuando alguien busca ciertas palabras clave. Por ejemplo, una librería de Madrid puede pagar para que su web aparezca arriba con la etiqueta "Anuncio" cuando alguien busque "comprar libros en Madrid".

Campañas en redes sociales. Es una de las mejores formas para darse a conocer. Es bastante económico y permite monitorizar con facilidad los resultados. Sin embargo, y dado que hay muchas redes sociales, implica hacer un pequeño estudio previo de qué plataforma conviene más a la empresa. Cada red social tiene sus propias características y permite distintos tipos de anuncios.



Email marketing. Es una estrategia bastante explotada durante los últimos años. Puede ser difícil conseguir que tenga éxito y que los emails no terminen en la carpeta de spam. Pero, si se hace bien, puede ser útil para cualquier tipo de negocio, es bastante sencillo y no implica muchos costes.

Marketing de contenidos. Consiste en crear contenido interesante para el público objetivo, con el fin de mejorar el posicionamiento en buscadores. Es una campaña que requiere algo más de tiempo y trabajo, pero muy útil para impulsar el posicionamiento SEO de la página web y atraer más tráfico.



Dedicar recursos al posicionamiento de la página web

Impulsar el SEO es esencial para cualquier negocio en la era digital. Conseguir un buen posicionamiento SEO permite aparecer en los primeros resultados de Google sin tener que pagar. Con él, cualquier empresa puede conseguir más visibilidad y atraer más visitas a su web, al tiempo que mejora su credibilidad y su reputación.



Las campañas de contenidos son muy útiles para posicionar las palabras o expresiones clave para el negocio. Otras técnicas que funcionan para conseguir un SEO básico son potenciar el tráfico (por ejemplo, con email marketing o con las redes sociales) y tener una web optimizada para los buscadores.



Medir y analizar el impacto

A la hora de invertir en publicidad digital, es importante diversificar. El presupuesto total debe ir para varios anuncios o campañas. Si es la primera vez que un autónomo o Pyme hace publicidad, lo más recomendable es realizar una campaña que no suponga una inversión excesiva y monitorizar los resultados para saber si la campaña está teniendo éxito. Así, sabremos si hay que reconducir la estrategia, invertir más dinero en la próxima o si hay que descartarla en el futuro.



En caso de tener dudas sobre el dinero a invertir y cómo analizar el impacto conseguido, lo mejor es acudir a agencias especializadas en marketing y publicidad digital.



Ignacio Manrique de Lara Fernández, director de Marketing de BeeDIGITAL comenta: "Durante el confinamiento, se disparó el consumo de Internet en los hogares españoles. Y, en cambio, la inversión en publicidad se redujo. Ahora que la economía comienza a recuperarse es el momento para volver a anunciarse y dar visibilidad al negocio. Aquellas empresas que han invertido más en publicidad tras la crisis están consiguiendo ser más visibles para los internautas, ya que tras este periodo de confinamiento los consumidores han continuado realizando muchas compras a través del medio Online. Por eso, en BeeDIGITAL hemos querido animar y ayudar con unos pequeños consejos a aquellas pymes que, tras unos meses muy duros, quieran impulsar su negocio y darse a conocer en el entorno digital".

