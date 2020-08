La vida trajo cultura

«Lucy» la australopithecus, el primer ser humano conocido como tal, nació de la evolución de cierto primate, fue el primer homínido de hace aproximadamente 3,5 millones de años y desde entonces el ser humano a evolucionado hasta este momento, en un principio fue la subsistencia el motivo de su vida, aprendió hasta tener la capacidad de comunicarse, posteriormente desarrolló herramientas para hacer más fácil la vida, superó adversidades atmosféricas, plagas y guerras, pero aun así siguió evolucionando, demostrando de que somos capaces hasta destruir el planeta Tierra con nuestros inventos y la codicia humana.



Ahora estamos sufriendo una Pandemia desconocida y las medidas que se están tomando son eficaces en mayor o menor medida, no podemos culpar a ningún gobierno de su mala gestión, es la primera vez que ocurre un caso parecido y como ahora las comunicaciones son más fluidas se ha magnificado con todo tipo de opiniones y forma de atajar este problema, incluso mi vecino tiene la panacea, no dudo de su sabiduría, pero es camarero, oye muchas opiniones y elabora la propia, ya no hace caso a los expertos en Medicina, Virólogos, Científicos, estos sobran, pues han sido superados por la estupidez de los ignorantes.



Hablemos de España, la Pandemia nos llevó a un gran y buen confinamiento, sólo podían trabajar las personas esenciales, cerraron todo tipo de comercios, grandes empresas, Colegio y Universidades. En parte se pudo aminorar el estrago, al cabo de unos meses ciertos partidos políticos, defensores de la economía de sus jefes más que en la vida de los empleados, sus vecinos, muy bien pregonadas por los medios audiovisuales o prensa al servicio del Capital. La presión mediática pudo sobre el gobierno relajando poco a poco el confinamiento, hasta abrir las puertas a la tropelía de la mal llamada Industria del Ocio Vacacional y Nocturno.



Se abrieron las puertas a los Tours Operadores, dueños de la mayoría de los Hoteles de España, sin ningún tipo de restricciones, pero algunos si tenían con los españoles. Llegaron los rebrotes en hacinamiento de los temporeros, la movilidad interior y exterior, el ocio nocturno, incluso hay países que se avergüenzan del comportamiento de sus conciudadanos en sus destinos vacacionales.



Pero queda la vuelta al Cole, cada autonomía lo trata según sus criterios, pero es el Gobierno quien debe marcar las pautas para todo el Estado. No soy experto ni hablo de oídas, pero según criterios de responsables de la Salud, dicen que los menores de 6 años son potencialmente transmisores siendo mayormente Asintomáticos, si es así, hay un gran problema en los preescolares, son demasiado pequeños para comprender, lo tocan todo, se llevan las manos a la boca continuamente, son una fuente de trasmisión muy directa, incluso hasta los 12 años hay que tener cuidado, establecer normas que puedan fácilmente cumplirse, como separación en aulas, evitar los recreos, y si es necesario acortar el horario de las clases para establecer turnos apoyar por vía telemática la enseñanza, igual en los Institutos, ya las Universidades lo están estudiando y saben que puede ser viable, habría que contratar más profesorado para dicha tarea, también informáticos para exponer y plantear los trabajos y estudios, con el profesorado solo para corregir y hacer un seguimiento más directo con los más atrasados, la enseñanza así no será la misma, lo sé. Posiblemente sea necesario que repitan curso algunos alumnos, es difícil estudiar sin la disciplina y el método habitual, pero esa repetición en este caso no debe quedar en el historial académico. Un curso se recupera, la vida se pierde una sola vez, y la vida de los seres queridos en nuestro entorno es más importante, y merece la pena la espera académica.



Vivir es hacer cultura.