De mezquitas y catedrales

En nuestra cultura cualquiera criticaría que un primer ministro le dijera a la Conferencia Episcopal qué debe hacer con sus edificios, y la Iglesia se muestra muy celosa de su independencia del poder civil. Ciertamente no siempre se ha vivido así, y el cesaropapismo y la hierocracia en sus diversas formas han sido dos tentaciones en la que han caído no pocos cristianos. Pero en una institución con dos milenios de historia, no nos podemos extrañar que hayan surgido errores prácticos.



Es un hecho que la separación entra la Iglesia y el Estado es un patrimonio de la Iglesia Católica vivido en casi toda la historia, mientras que el islam, después de 1400 años de la muerte de Mahoma, solo se siente cómodo si está unido al Estado, hasta el punto de que el presidente del país más laicista es el que decide si un edificio se debe dedicar al culto musulmán.



Fue el Señor el que dijo que debemos dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios (cf. Lc 20, 25). Esta exigencia del Señor constituye en sí mismo un reto para los cristianos, el de santificar las estructuras temporales no por la imposición de la autoridad, sino por nuestro testimonio y nuestra actuación en la sociedad.