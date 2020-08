Las bebidas que te recomendamos contra el calor del verano

No solo de agua vive el hombre, y unas buenas bebidas alcohólicas pueden ser igual de refrescantes para combatir los rigores del calor veraniego, con el plus de proporcionar algo más de chispa a la vida.



Los cócteles y combinados que puedes elegir para tus vacaciones son infinitos, y van desde los más clásicos hasta los más novedosos. Veamos algunos de ellos.



Tequila Sunrise

Uno de los grandes clásicos entre los cócteles del verano, compuesto por tequila, granadina y zumo de naranja. Aunque pueda parecer algo simplón, lo cierto es que al tomarlo sientes una auténtica explosión de sabores en tu boca. Para prepararlo es mejor utilizar un vaso alto con hielo, preferiblemente en trozos no muy grandes o picado.



Vierte el tequila, el zumo de naranja (si es natural, mejor que mejor) y, finalmente, la granadina. Antes de tomarlo, revuélvelo bien, de forma que puedas percibir en toda su intensidad sus sabores.



Julep de menta

Refrescante e intenso cóctel cuyos ingredientes son Bourbon, soda (o agua con gas), hojas de menta, azúcar negra y mucho hielo.



Prepara el combinado en un vaso corto, colocando en primer lugar la soda, el azúcar y las hojas de menta. Extrae su sabor machacando la mezcla con un mortero para, finalmente, agregar el Bourbon y el hielo. Y ya lo tienes listo para servir.



Caipiriña brasileña

Una de las bebidas alcohólicas para el verano más populares del mundo. Sus ingredientes son Cachaça brasileña, azúcar, lima y mucho hielo.



En primer lugar debes cortar la lima en dos mitades, para después trocear en pequeños pedazos cada una de esas mitades.



Echa los pequeños trozos de lima en el vaso, añade azúcar y machácalo todo con un mortero, de forma que la lima se mezcle con el azúcar y suelte su jugo.



Agrega en ese momento el hielo picado hasta que se llenen ¾ partes del vaso. Echa el alcohol al final, justo antes de que vayas a servirlo.



Long Island iced tea

Lo más peculiar de esta bebida alcohólica es que, al contrario de lo que puede hacer pensar su nombre, ni tiene té entre sus ingredientes, ni se le espera.



Sus componentes son los siguientes: ron blanco, triple seco, ginebra, tequila, vodka, cola y limón.



Como puedes ver, no es un cóctel Molotov, pero a los no iniciados en los misterios del alcohol podría parecérselo, así que cuidado con los principiantes.



Mezcla en un vaso alto o en un vaso mezclador los licores blancos, para posteriormente añadir la cola y el limón. Revuelve despacio la mezcla, sin batirla.



Mojito

Terminamos nuestro recorrido con la que es considerada la bebida alcohólica estrella del verano: el mítico mojito.



Aunque no necesita presentación debido a su gran popularidad, no está de más indicar cuáles son sus ingredientes: ron, lima, soda, hierbabuena, azúcar, una rodaja de limón y mucho hielo.

Es uno de esos cócteles que parecen tener un imán durante el verano, porque en cuanto se toma el primero ya no sabe uno como parar. Una auténtica delicia.



Nos dejamos en el tintero un gran número de cócteles y combinados que son auténticos aliados en la lucha contra el calor veraniego, como las margaritas o los banana sticks, entre otros. Aun así, recuerda que hay que consumir alcohol con moderación y que, para disfrutar de tu tiempo al máximo, puedes pedirlo por internet, en donde encontrarás una mayor variedad, unos precios más económicos y la comodidad de que te los lleven directamente a tu casa.