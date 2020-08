Las ventajas de las impresoras multifunción DEVELOP para pymes Comunicae

jueves, 13 de agosto de 2020, 13:33 h (CET) Cuando se está al frente de una pequeña o mediana empresa, uno de los factores que más preocupan es el presupuesto. Los recursos siempre son limitados, a lo que se suma una competencia cada vez más dura, unos clientes que exigen la máxima calidad y agilidad en todos los procesos, entre otros Una de las necesidades que tienen la mayoría de pymes, por no decir todas, es imprimir, escanear y copiar documentos de todo tipo. Siempre hay una factura que enviar, un archivo que guardar en soporte físico o algún aviso o circular que necesita varias copias. Por eso, una impresora multifunción es una de las herramientas imprescindibles para una pyme. Y las impresoras multifunción DEVELOP, distribuidas en exclusiva para España por Mastertec, proporcionan muchas ventajas a nivel competitivo.

Características de la impresora multifunción DEVELOP para pymes

El catálogo de impresoras multifunción láser DEVELOP abarca las necesidades de cualquier empresa, como impresiones en blanco y negro o color en tamaño A3 y A4. En definitiva, todo lo que una pyme necesita imprimir e incluso alguna cosa más.

Las características de las soluciones DEVELOPpara impresión profesional incluyen una conectividad con equipos de todo tipo, permitiendo enviar a la bandeja de impresión documentos desde un ordenador, tablet o smartphone con facilidad. La conexión de red de la impresora, de alta velocidad, reduce los clásicos “cuellos de botella” que se forman con otros equipos, y que además de retrasar tareas hacen que incluso se puedan perder documentos importantes. Con las impresoras multifunción láser DEVELOP, sea cual sea el modelo elegido, este problema no se producirá.

La línea de impresoras multifunción A4 permite imprimir hasta 50 páginas por minuto en blanco y negro, y hasta 40 en color. Losmodelos para formatos A3 llegan a las 75 páginas por minuto en B/N y color, dependiendo del equipo elegido. En cualquier caso, permiten obtener una buena cantidad de copias en poco tiempo, a un coste muy rentable.

Las impresoras multifunción profesionales DEVELOP para pymes pueden funcionar como equipo único para una oficina o conectar varias en red, sin que ello suponga una reducción en prestaciones o calidad.

En definitiva, las impresoras multifunción láser DEVELOP son una inversión de lo más rentable.

Motivos para elegir una impresora profesional DEVELOP

DEVELOP, líder mundial en soluciones de impresión, ha desarrollado una línea de equipos de alta calidad para pymes. Impresoras multifunción fiables con un gran rendimiento, que rentabilizan la inversión en poco tiempo.

Capacidad de impresión

Los equipos multifunción DEVELOP proporcionan una gran cantidad de impresiones, con diversos modelos capaces de adaptarse a la empresa. Su gran fiabilidad y tecnología avanzada permiten imprimir a alta velocidad con una excelente calidad, en diferentes gramajes y acabados. Esto facilita incluso la realización de pequeñas tiradas de folletos, trípticos, dípticos y hojas de información. Al no tener que encargar estas tareas a una imprenta profesional, los costes se reducen de forma significativa.

Ahorro de tiempo

Otro de los motivos por los que escoger una impresora multifunción DEVELOP es el ahorro de tiempo. Un bien escaso del que parece que nunca hay suficiente en una pyme. De esta manera, gracias a la agilidad con la que trabajan estos equipos, ayudan a reducir también los costes, teniendo en cuenta que un minuto ahorrado supone además una buena cantidad de dinero.

La impresora multifunción láser DEVELOP concede a una pyme la posibilidad de atender sus necesidades de una forma rápida y efectiva, tanto ahora como en el futuro.

Multifuncionalidad

Teniendo en cuenta que se trata de impresoras multifunción, las prestaciones son mucho más que solo mandar documentos a la cola. También se pueden escanear archivos de todo tipo, hacer copias directas y concentrar todo el trabajo de documentación en un solo equipo. No hace falta comprar una fotocopiadora aparte, lo cual se traduce de nuevo en un ahorro.

Funciones de última generación

Gracias a características como la conectividad inalámbrica, las impresoras multifunción DEVELOP multiplican sus funciones. Además, se pueden ubicar en cualquier espacio dentro de la oficina, sin reducir la efectividad de los empleados.

La posibilidad de enviar un documento a imprimir desde un portátil o teléfono móvil de forma directa ayuda a cualquier persona que quiera imprimir algo a hacerlo desde cualquier lugar, mientras hace otras cosas, y pasarse por la bandeja de salida para recoger el resultado. No tiene que estar allí en persona mientras se realiza el proceso, lo que permite aprovechar más el tiempo de espera.

Además, laseguridades una de las funcionesmás destacadas en las impresoras multifunción DEVELOP. Este es un detalle muy importante, ya que los ataques cibernéticos están a la orden del día, y no se puede permitir tener un equipo vulnerable. DEVELOP cuenta con varios métodos para proteger la integridad de los datos, como la posibilidad de crear usuarios con acceso a determinadas carpetas o la encriptación.

Impresiones a bajo coste

Como ya se ha comentado al principio, el coste de las impresiones es un elemento fundamental para la viabilidad de cualquier proyecto. Una pyme no puede permitirse gastar una fortuna, ni en equipos ni en imprimir, pero tampoco puede renunciar a hacerlo. Por eso, disponer de una impresora multifunción láser que asegure un bajo coste es muy importante.

La gama de impresoras multifunción DEVELOP responden a esta necesidad de un modo muy favorable. Tanto en el rendimiento de los cartuchos de tóner como en el gasto energético, algo que también es necesario analizar. Una impresora que gasta de más, bien en electricidad o en otros recursos, no es fácil de amortizar. Con DEVELOPesto no ocurre.

Mastertec, distribuidor DEVELOP exclusivo en España

La firma Mastertec es partner en exclusiva para los equipos DEVELOP en España. Con más de 30 años de experiencia en el campo de la impresión, solo confía en marcas de primer nivel, que garanticen los mejores resultados.

Además de equipos, Masterteccuenta con un servicio de asistencia técnica oficial y repuestos originales. Todo lo que necesita una pyme para afrontar los desafíos actuales, así como los que pueden presentarse en el futuro.

Las impresoras multifunción DEVELOP están pensadas para aumentar la competitividad, llevando a cualquier empresa hasta un nuevo nivel de trabajo.

