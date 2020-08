Seis motivos por los que el patinete y la bicicleta eléctrica son tus mejores aliados este verano

Nos encontramos, sin duda, ante un verano atípico protagonizado por la presencia del coronavirus Covid-19. Cuidar la forma en la que nos desplazamos es vital para evitar contagios y rebrotes. Desde Norauto, la cadena de mantenimiento y equipamiento integral del automóvil, animan a usar la bicicleta y el patinete eléctrico para movernos por nuestras ciudades o pueblos, ya que tienen numerosas ventajas en la situación actual y, además, contribuyen a mejorar el medioambiente.



La bicicleta y el patinete eléctrico garantizan la distancia interpersonal. Sólo puede viajar una persona por vehículo, por lo que se evita el contacto entre personas y, por lo tanto, se reduce la posibilidad de contagio.



Hablamos de vehículos de fácil desinfección. Basta con limpiar con frecuencia aquellos puntos de contacto que más tocamos: manillar, posibles interruptores, pantallas o el sillín… Se puede hacer con agua y jabón o con toallitas desinfectantes para superficies.

Con este tipo de vehículos, se evitan las aglomeraciones que pueden surgir, por ejemplo, si vas andando o en el transporte público. Hay que tener en cuenta que en el metro o autobús es difícil mantener la distancia social a determinadas horas y en días laborales.



Mayor compromiso con el medioambiente. No consumen combustible y no contaminan, por lo que es un medio idóneo para no emitir emisiones contaminantes sobre el ozono. Se trata de medios que o bien se mueven con nuestra propia energía, como es el caso de la bicicleta, o bien utilizan únicamente energía eléctrica, como son los patinetes eléctricos.



Ahorro económico. Utilizar un patinete o bicicleta eléctrica supone un menor desembolso para el bolsillo. Además, se ahorra en combustible y requiere un menor mantenimiento que, por ejemplo, un coche. Tampoco requiere de seguro y el pago de impuestos que sí son obligatorios con otros medios de transporte.



Son medios perfectos para los desplazamientos cortos que realizamos en verano a la playa, a la piscina o para disfrutar de otras formas de ocio propias del verano. La gran autonomía de parte de estos vehículos de movilidad personal permite hacer varios viajes con una sola carga.



Fruto del compromiso de Norauto por una movilidad más sostenible y segura, se ha creado una guía que recoge las principales instrucciones de la Dirección General de Tráfico sobre el uso de patinetes y las ordenanzas municipales de determinadas ciudades de España. De esta forma, encontramos toda la normativa sobre el uso de patinetes eléctricos en un único documento, que se encuentra disponible en la página web de Norauto y que se facilita a todo usuario que adquiere un patinete eléctrico en la compañía. La compañía apuesta por el mantenimiento y reparación de estos vehículos para una mayor seguridad y, por ello, es además servicio técnico oficial de Xiaomi en España.