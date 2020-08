Descubre las mejores estrategias de la ruleta de casino ¿Estás buscando emoción y diversión?, ¿quieres pasar mucho o poco tiempo jugando a la ruleta?, ¿deseas obtener mucha o poca ganancia? ​ Redacción Siglo XXI

jueves, 13 de agosto de 2020, 08:26 h (CET) Antes de comenzar a hablarte de las mejores estrategias de ruletas, es importante que te hagas algunas preguntas, que se basan en los objetivos que quieres alcanzar. Por ejemplo: ¿estás buscando emoción y diversión?, ¿quieres pasar mucho o poco tiempo jugando a la ruleta?, ¿deseas obtener mucha o poca ganancia?



Seguramente estás pensando en este momento, quiero ganar mucho, quiero pasar mucho tiempo jugando y por supuesto que quiero divertirme. Aunque suenan preguntas sin sentido, a la hora de jugar es muy importante responderlas, ya que de esto dependerá cuál es la mejor estrategia de ruleta para ti. Recuerda, son juegos al azar, tienes probabilidades de ganar y también de perder. Las estrategias de ruletas buscan proporcionarte el éxito al jugar, mas no te garantizan que lo obtendrás.



Aquí podrás encontrar las más fáciles, las más famosas, las más antiguas, y sin duda algunas las mejores estrategias en ruleta de casino.



Comencemos…



La martingala

Martin…¿qué?

Esta estrategia es una de las más antiguas, famosas y usadas, ya que es fácil de entender. Si estás iniciando tus juegos en los casinos te verás tentado a usarla, porque es una de las menos complejas.



¿En qué consiste? Sencillo, solo debes apostar una cantidad de dinero y duplicar el monto cada vez que pierdas, con el propósito de que al ganar, puedas recuperar las ganancias que perdiste.



Ejemplo: Apuestas 5 y perdiste, ahora apuestas 10. Por el contrario si ganas no debes duplicar la apuesta.

Existe una variante de esta estrategia que es la martingala inversa, donde en vez de duplicar el monto al perder lo haces solo al ganar.



Las ventajas de esta estrategia es que, si ganas puedes recuperar el dinero perdido, la desventaja es que no sabes cuántas veces debes jugar para poder ganar y puedes terminar apostando todo tu dinero sin ganar nada. Por esto es que debes contar con suficiente capital para duplicar el monto, las veces que sea necesario hasta lograr el objetivo. D’Alembert



¡Súmale 1 o réstale 1!

Esta estrategia es un poco parecida a la martingala, pero con una variante. Consiste en aumentar tu apuesta si ganas 1$ y si pierdes deberás restarle 1$, para ello debes tener un monto base, es decir, si tu apuesta base es de 30$ y ganas, le sumas 1$ a tu apuesta (31$) y al perder le restas 1 (29$).



A diferencia de La Martingala, aquí no duplicas tu apuesta sino que solo aumentas un porcentaje.

Paroli

¡Para veteranos y principiantes!



Sí, esta estrategia es usada tanto por veteranos y por principiantes. ¿En qué consiste?



Se trata de duplicar tu apuesta inicial cada vez que ganes, hasta obtener la victoria tres veces seguidas, luego de ello regresas al monto inicial. Ahora, si pierdes también vuelves al monto de inicio.



¿Complicado? Tranquilo, aquí tienes un ejemplo:



Apuesta Inicial 5$, resulta que ganaste, entonces duplicas tu monto a 10$ y pierdes; ahora vuelves y apuestas 5$, y sucede que ganas, por lo tanto apuesta 20$, si ganas o pierdes regresas al monto del principio.



La desventaja de esta estrategia es que no siempre tendrás la suerte de ganar tres veces seguidas tan rápidamente. La ventaja es que nunca duplicarás más de tres veces la cantidad inicial de tu apuesta, a diferencia de La Martingala, eso te permite arriesgar menos a la hora de jugar.



Fibonacci

Aquí te toca poner a prueba tus habilidades matemáticas…¡No todo sería fácil!



Esta estrategia consiste en sumar los dos números anteriores de la apuesta y si ganas retrocedes dos pasos de la secuencia.



