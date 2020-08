¿Pensando en aumentar la plantilla? Esto te interesa

No hace mucho que los datos sobre el empleo en España era distintos a los que hoy se conocen.



La crisis sanitaria ha motivado que la economía se desplomara afectando incluso a grandes multinacionales que parecían a priori inquebrantables.

No obstante, y pese a los datos negativos sobre la economía y desempleo, siguen siendo muchos los negocios y empresas que han mantenido la actividad y a sus empleados, incluso muchas han apostado por nuevas incorporaciones.



Pero, como cualquier profesional de los recursos humanos sabe, llevar a cabo un proceso de selección de personal no es tarea sencilla, especialmente cuando se tienen cientos de candidaturas para el mismo puesto, o cuando se realiza la selección de candidatos para distintos puestos, multiplicándose el número de personas y dificultando enormemente la correcta elección.



Afortunadamente, y como en tantos otros casos, la tecnología ha venido a ayudar a los profesionales de recursos humanos. El Software HR es hoy una realidad que permite llevar a cabo el proceso de incorporación de nuevos empleados de forma eficiente y planificada, pero no solo eso, sino que los procesos de onboarding han demostrado ser de lo más eficientes para acelerar y facilitar la integración de los nuevos empleados en la cultura corporativa.



Y es que, las investigaciones llevadas a cabo hasta la fecha indican que aquellas organizaciones que más cuidan la incorporación de los nuevos empleados experimentan, además de un ahorro en los procesos selectivos, un nivel de retención del talento mucho más alto. De lo que se deduce que invertir en Onboarding es siempre una apuesta segura.

Pero, ¿cuáles son las ventajas del Onboarding?

Entre las muchas ventajas se encuentra la creación de un sólido y estrecho vínculo entre empleado y empresa.



La segunda de las ventajas es que la agilización en la incorporación mejora el rendimiento del trabajador, haciendo que su productividad aumente, a la par que motiva la pronta adaptación a la política y cultura corporativas.



Asimismo, y quizás una de sus mayores ventajas, es que permite fidelizar el talento.