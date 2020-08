ALE y RingCentral presentan una nueva solución en la nube de marca compartida: Rainbow Office con tecnología RingCentral

Alcatel-Lucent Enterprise, proveedor líder de soluciones de comunicaciones, redes y nube, y RingCentral, Inc. (NYSE: RNG), proveedor líder de soluciones de comunicaciones y colaboración en la nube empresarial global. y soluciones de centro de contacto, anunciaron hoy que han iniciado una asociación estratégica para presentar una nueva solución en la nube de marca compartida, Rainbow Office con tecnología RingCentral (Rainbow Office powered by RingCentral), única y exclusiva para Alcatel-Lucent Enterprise RingCentral y Alcatel-Lucent Enterprise desarrollarán conjuntamente programas que permitan a ambas empresas liderar los servicios de comunicaciones en la nube para el mercado empresarial.

"Estamos entusiasmados de asociarnos con Alcatel-Lucent Enterprise y de llevar nuestras soluciones de comunicaciones en la nube líderes en la industria a sus clientes y socios", ha dicho Vlad Shmunis, fundador, presidente y consejero delegado de RingCentral. "La sólida presencia de Alcatel-Lucent Enterprise en Europa y más allá mejorará nuestra capacidad para facilitar que los clientes y socios aceleren conjuntamente su migración a las soluciones de comunicación en la nube en estos mercados".

La misión de Alcatel-Lucent Enterprise es entregar experiencias tecnológicas singularizadas a empresas con un enfoque comercial verticalizado en redes, comunicaciones y nube. Rainbow Office powered by RingCentral enriquecerá el portfolio de servicios en nube de la empresa, lo que permitirá a los clientes acelerar su transformación digital con las Comunicaciones unificadas como servicio (UCaaS) públicas.

“Los clientes exigen soluciones de colaboración y comunicación en la nube ágiles, sólidas y seguras en el mundo de la tecnología de alta velocidad actual”, ha dicho Jack Chen, CEO de Alcatel-Lucent Enterprise. “Esta asociación estratégica nos permite ofrecer a nuestros clientes y partners una selección más amplia de soluciones en la nube líderes en tecnología, para cubrir de manera integral sus necesidades comerciales. Esta asociación también permitirá a Alcatel-Lucent Enterprise acelerar el desarrollo y la transformación de nuestro negocio en la nube para convertirnos en el jugador número uno en soluciones de nube en Europa y más allá, centrándonos en soluciones y servicios verticales para hacer que todo se conecte. Traerá importantes oportunidades para nuestro ecosistema de socios comerciales bien establecido y valores firmes para nuestros clientes”.

Rainbow Office powered by RingCentral estará disponible en el primer trimestre de 2021.

Términos financieros

En virtud del acuerdo comercial, ambas empresas contribuirán con recursos para el desarrollo, las ventas y el marketing de Rainbow Office powered by RingCentral. RingCentral pagará a Alcatel-Lucent Enterprise 100 millones $ en efectivo por acceso exclusivo, un compromiso con un mínimo número de usuariosy comisiones futuras.

----

* El nombre y el logotipo de Alcatel-Lucent son marcas comerciales de Nokia utilizadas bajo licencia por ALE.

Acerca de Alcatel-Lucent Enterprise

Su misión es hacer que todo se conecte con las redes, las comunicaciones y las soluciones en la nube de la era digital. Sus soluciones se adaptan al sector industrial de sus clientes y brindan seguridad integrada y un impacto ambiental limitado. Ofrecen modelos de negocio flexibles: en la nube, en las instalaciones e híbridos.

Más de 100 años de innovación les han convertido en un asesor de confianza para más de 830.000 clientes en todo el mundo.

Para más información, visitar su sitio web en: https://www.al-enterprise.com/.

Para noticias en curso, visitar su LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram.

Sobre RingCentral

RingCentral, Inc. (NYSE: RNG) es un proveedor líder de soluciones de centro de contacto y compromiso con el cliente ™ (MVP, Message Video Phone™) en la nube para empresas de todo el mundo. Más flexible y rentable que los sistemas de videoconferencia y PBX locales heredados a los que reemplaza, RingCentral permite que las fuerzas de trabajo móviles y distribuidas modernas se comuniquen, colaboren y se conecten a través de cualquier modo, dispositivo y ubicación. La plataforma abierta de RingCentral se integra con las principales aplicaciones comerciales de terceros y permite a los clientes personalizar fácilmente los flujos de trabajo comerciales. RingCentral tiene su sede en Belmont, California y oficinas en todo el mundo.

