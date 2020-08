6 consejos de Reiteman Madrid antes de empezar una reforma en casa Comunicae

miércoles, 12 de agosto de 2020, 11:00 h (CET) Incluso si se ha hecho una reforma en el pasado, cada proyecto aporta giros únicos. Aquí hay algunos consejos que los propietarios desearán saber o haber hecho antes de comenzar la reforma Muchos propietarios se sumergen en el proceso de las reformas sin tener mucha idea de qué esperar. Tan sólo tras sufrir algunos problemas después de la reforma, se lamentan de no tener un plan. Sin preparación, el proceso de reforma de la casa puede estar lleno de decepciones porque, a diferencia de la construcción de una nueva casa, no se comienza con un lienzo en blanco. Puede haber gastos, imprevistos y problemas que hacen que el proceso sea complejo. Por ello, Reiteman Madrid, empresa de reformas, da algunos consejos que se deben considerar antes de comenzar cualquier tipo de reforma.

Tiempo en el espacio a reformar

Por obvio que parezca, es importante posponer algunas decisiones como colores de pintura , alfombras y accesorios de iluminación hasta que pases tiempo en el espacio reformado. Por ejemplo, si se quiere reemplazar una alfombra anticuada, las opciones pueden ser muchas. ¿Fibras densas o sueltas? ¿Estriado o sin patrón? ¿Qué tono exacto de gris?. Las respuestas dependen de otros aspectos de la reforma, como los colores de pintura. Las paletas de pintura seleccionadas antes de que comience la renovación deben verse en las paredes y pueden cambiar a medida que pasa el tiempo. Por otro lado, las paredes recién pintadas y la alfombra nueva pueden revelar que algunas lámparas no iluminan el espacio como se pensaba. Si se espera un poco más de tiempo a ver cómo va funcionando todo en la habitación que se está reformando, se puede ahorrar en algunos errores evitables.

Hay que ser realista en cuanto al timming

La reforma puede llevar más tiempo de lo esperado, así que hay que prepararse para evitar la frustración. Por ejemplo, se puede pensar que reemplazar una bañera de hidromasaje y un lavabo doble anticuado en un baño será rápido. La eliminación de los accesorios antiguos puede llevar algunas horas, pero la ubicación de una nueva bañera y lavabo puede llevar varias semanas. La expectativa de usar un nuevo baño dentro de una semana puede convertirse en un período de espera de seis semanas. Se debe ser realista sobre el proceso de renovación y el cronograma y selecciona las nuevas actualizaciones antes de eliminar los materiales existentes.

Espera lo inesperado

Todas las casas guardan secretos, en las paredes, bajo los suelos y en otras zonas. Como cuando el contratista dice que los suelos son desiguales debido a una viga central desplazada mientras ya están encargados los nuevos suelos de madera, muy esperados. Ahora se debe contactar con un inspector de viviendas y reparar la viga del suelo antes de que el nuevo material llegue. Este es solo un ejemplo de cómo se debe esperar lo inesperado al planificar tiempo extra en el cronograma de reformas y en el presupuesto para permitir contratiempos imprevistos en el camino.

Entrevista a múltiples empresas de reformas

Vale la pena entrevistar a múltiples empresas de reformas y comparar ofertas. Por ejemplo, se quiere que el calentador de agua caliente se retire de un armario de arriba y que se instale uno nuevo en el garaje. El primer fontanero al que se le pregunta dice que el presupuesto es de 6.000€ y redirigiría las líneas de agua caliente y otro fontanero planea terminar el trabajo en un día y cobrar 3,285€ sin necesidad de redirigir la línea de agua. Sin entrevistar a múltiples empresas, se corre el riesgo de pagar demasiado y no obtener lo que se quiere. Vale la pena hablar con varios expertos antes de tomar una decisión final.

Renueva la cocina primero

Los propietarios normalmente no saben en qué orden deben renovar una casa. Es mejor comenzar con la cocina porque estas reformas aportan un gran valor. Hablando en términos prácticos, primero es mejor hacer la remodelación de la cocina porque ese trabajo creará la mayor cantidad de polvo y escombros, por lo que es mejor antes de empezar con la pintura o trabajos de acabado. Siempre es una buena idea aislar cualquier desastre de demolición colocando plástico sobre las puertas o pasillos. Como la remodelación de una cocina grande generalmente lleva varios meses en completarse, en caso de seguir viviendo en la casa, es aconsejable instalar una cocina sustituta temporal en el comedor, sala de estar u otra área adyacente de la casa.

Hay que ser específico sobre las ideas de diseño

Inspirarse explorando revistas de decoración del hogar, sitios web de decoración de interiores y de diseño... Manejar una dirección de diseño ayudará a evitar que se deje influenciar por las ideas personales de un diseñador, lo que podría ser diferente de la visión previa del propietario para la reforma. Además, se debe mantener al diseñador estrictamente dentro del presupuesto. Mucho cuidado con dejar que se compren materiales caros que se cobrarán más tarde.

Reiteman Madrid es una empresa de reformas integrales que trabaja en toda la Comunidad de Madrid ofreciendo el servicio más completo a sus clientes garantizando el cuidado más atento y la mayor comodidad.

