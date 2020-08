Tres de cada cuatro españoles tomará medidas de seguridad en su vivienda durante las vacaciones El 76% de los encuestados asegura que tomará medidas preventivas al respecto durante el periodo estival, como pedir a familiares o amigos que visiten sus casas Redacción

miércoles, 12 de agosto de 2020, 10:26 h (CET) Tres de cada cuatro españoles afirma que tomará medidas de seguridad en su vivienda durante las vacaciones, según los resultados que se desprenden de un estudio del Instituto Sondea para Securitas Direct, publicado este 12 de agosto.

Así, el 76% de los encuestados asegura que tomará medidas preventivas al respecto durante el periodo estival, como pedir a familiares o amigos que visiten sus casas (49%) para asegurarse de que están en buen estado y no han estado expuestas.



Las rejas (23,9%) y las cámaras de vigilancia (21,7%) se posicionan como el segundo y tercer recurso más habitual por parte de los propietarios, que incrementan su uso durante las vacaciones, como detalla el estudio.

Como cuarta opción favorita destaca el uso de alarmas conectadas a una central receptora (17,3%), ya que, en caso de que tenga lugar cualquier incidencia, un equipo especializado pueda dar solución de la forma más rápida y eficaz, avisando incluso a los Cuerpos de Seguridad en caso de que sea necesario.



"Los robos y okupaciones aumentan en períodos de ausencia prolongada, por lo que es fundamental contar con las medidas idóneas que eviten estas situaciones tan indeseadas, en un momento en el que estamos lejos de nuestros hogares y disfrutando de nuestros merecidos días de descanso", especifica la directora de Comunicación y RSC de Securitas Direct, Laura Gonzalvo.



Finalmente, con un 13,3% se encuentran los sistemas automatizados para dar sensación de que el piso está ocupado (encendido de luces, radio, etc), seguido de un portero en el edificio (12%) y un animal de vigilancia (7,9%).

Como aseguran los expertos, el ideal de seguridad es aquel que combina medidas físicas (rejas, puertas blindadas, etc), con medidas electrónicas (alarmas conectadas).



En lo relativo a la seguridad durante los desplazamientos, los españoles apuestan por métodos de transporte tradicionales, entre los que prima el tren (77,5%), el avión (76,7%) y el coche particular (72,4%) en tercera posición. En cuarta posición se encuentra el autobús, un medio que convence a un 69,5% de aquellos que lo usan en su tiempo de descanso.

