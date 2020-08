Pablo Iglesias y los mayores

Considero que todos los que denigran a las personas mayores, por el simple hecho de haber cumplido muchos años, desearán que la muerte les alcance a temprana edad para así no tener que verse en la situación de que las generaciones que vengan después no los desprecien, ni los consideren como objetos inservibles y dignos de ser eliminados de la Sociedad.



Quienes tal piensan desean llevar a cabo lo que los espartanos practicaban con los niños recién nacidos que tenían algún defecto, y los delincuentes, que los lanzaban inmisericordemente al frígido río Eurotas para que muriesen por congelación.



También Hitler, uno de los mayores asesinos de la Historia, aunque los. en realidad, mayores destructores de personas que la Humanidad ha conocido son los Comunistas, puso en práctica metódicamente la eliminación no sólo de los judíos, sino también de los homosexuales y de los contrarios a su régimen dictatorial. Quien esté interesado conocer las atrocidades que los comunistas pusieron en práctica para acabar con todos los disidentes, puede consultar ‎Le Livre noir du communisme (El libro negro del Comunismo, Crímenes, terror y represión), elaborado por historiadores de gran prestigio en el que se narran con gran precisión, contrastada documentalmente, todas las atrocidades perpetradas por los comunistas en los países en los que llegaron a alcanzar el poder. Pablo Iglesias, en mala hora vicepresidente segundo de nuestro Gobierno, ha propuesto en más de una ocasión, la eliminación, si no física, ¡qué más quisiera él! (como buen comunista, anclado en la prehistoria de este partido), por lo menos social de las personas mayores.



Con la incuria intelectual y falta de humanidad que lo caracteriza, ha calificado a los mayores de 70 años como “cadáveres vivientes”.



Sobre Julio Anguita, del que no servía ni para desatarle los cordones de los zapatos, llegó a decir, cuando tenía 70 años, que debería de estar excluido de la política por su edad. También manifestó que debería de coger un helicóptero e irse a Castelgandolfo, “o irse a la mierda”. Palabras textuales que dan fe de su grosería y mala educación. Parece ser que, para él, quien tenga más de cincuenta años es un viejo, pues que se prepare porque ya ha cumplido los 41, así que le quedan pocos para irse a la m…



Por poca, o ninguna piedad filial que tenga, debe de considerar que todo lo que diatriba sobre los mayores recae en su padre, cuya edad desconozco, pero con seguridad que habrá sobrepasado los 70 años, dados los que él tiene. Estas manifestaciones, si no fuese vicepresidente de nuestro Gobierno no tendrían importancia, pero, por desgracia para todos los españoles, detenta un puesto de demasiada importancia para que nos cause preocupación. Lo bueno que tienen los comunistas, este por lo menos, es que no ocultan sus sentimientos, pero, al exponerlos, actúa como Hitler, Lenin o Stalin cuyo propósito, bien que lo consiguieron, fue exterminar a todos los que se oponían a sus ideas.