El coronavirus obliga a los centros educativos a mejorar su comunicación y su presencia digital Comunicae

martes, 11 de agosto de 2020, 12:40 h (CET) - SchoolMarket y UDIMA ofertan la sexta edición del posgrado online de Experto Universitario en Marketing y Comunicación para centros educativos - La formación incluye módulos específicos para la mejora de la comunicación interna y externa, así como de marketing digital El “Título de Experto Universitario en Marketing y Comunicación para Centros Educativos”, organizado por SchoolMarket, primera agencia de Marketing Educativo en España; y la Universidad a Distancia de Madrid UDIMA, comenzará en octubre su sexta edición con el foco puesto en ayudar a mejorar a los centros todos los aspectos del marketing y la comunicación en un entorno tan complejo como el actual. La crisis sanitaria provocada por el coronavirus obliga a colegios, escuelas infantiles y centros de formación a una realidad muy compleja en la que comunicación y presencia digital serán claves para la fidelización y la captación de alumnos.

Este título viene a responder a esta realidad, ya compleja antes del COVID-19 por el descenso de la natalidad, la alta competencia entre centros y a la demanda creciente de profesionales del Marketing y la Comunicación especializados en el sector educativo. Asimismo, responde también a la necesidad de los centros educativos de formar a sus propios profesionales en estas materias: equipos directivos y gestores de centros educativos, profesores, técnicos administrativos, etc.

En ese sentido, Víctor Núñez, Director de SchoolMarket, señala que “tras el éxito de las cinco ediciones anteriores, hemos dado una vuelta más al título para potenciar tanto los aspectos relacionados con la comunicación, pues es su buena gestión tras la pandemia la que garantiza una mayor confianza por parte de alumnos y familias; así como el marketing digital, al cobrar más importancia la presencia virtual y en las redes de los centros en un entorno casi de educación semi-presencial”.

CONTENIDO Y METODOLOGÍA

El título está impartido por profesores de gran experiencia en el mundo educativo y con reconocido prestigio tanto en el ámbito profesional como académico como Fernando Checa, el catedrático Fernando Martínez Vallvey, el vicerrector de UDIMA Juan Luis Rubio y Víctor Núñez, director general de SchoolMarket y profesor en UDIMA, o la profesora Noa Carballa. A través de sus 5 módulos, los alumnos podrán profundizar en los fundamentos del marketing educativo; aprender a diseñar planes de marketing para centros educativos; conocer las claves de la comunicación interna y externa de un centro; saber usar las herramientas y estrategias del Marketing digital; analizar, organizar y optimizar las actividades y estrategias comerciales del centro.

Al igual que con otros títulos impartidos a través de UDIMA, la metodología de estudios es la propia de la enseñanza on line basada en la experiencia y recursos de las aulas virtuales de esta Universidad. Los alumnos deberán realizar actividades prácticas con una evaluación continua y seguimiento por parte de los profesores responsables de cada módulo. Los profesores, además, utilizarán plataformas de emisión online para que los alumnos puedan conectarse y seguir las sesiones en tiempo real.

