'Let your eyes enjoy' entrega gafas nuevas a todos los beneficiarios de su última expedición

martes, 11 de agosto de 2020, 09:33 h (CET) Este proyecto, en el que colaboran Equatorial Coca-Cola Bottling Company (ECCBC), Fundación Barraquer y la Fundación Cione Ruta de la Luz, practicó 232 operaciones de cataratas y llevo a cabo 536 revisiones visuales a otros tantos pacientes en el Hospital Connaught de Freetown, capital de Sierra Leona. Fue su undécima expedición hasta la fecha El proyecto 'Let your eyes enjoy', en el que colaboran Equatorial Coca-Cola Bottling Company (ECCBC), Fundación Barraquer y la Fundación Cione Ruta de la Luz, entregó hace unos días las 253 gafas nuevas que los dos ópticos-optometristas, Fernando Moral y Ángel Guzmán, voluntarios de la Fundación Cione Ruta de la Luz, habían recetado como fruto de las 536 revisiones visuales que practicaron en Sierra Leona.

Pese a que la pandemia había ralentizado el proceso de entrega, “para nosotros, un proyecto no está cerrado hasta que donamos las gafas a cada beneficiario. Solo así sentimos que esa expedición ha quedado cerrada”, afirma Cristina López-Mora, gerente de la Ruta de la Luz.

Así, después de que los talleres solidarios de la Fundación de Cione montaran las lentes sobre las monturas, hubo que esperar el momento propicio para que las gafas nuevas pudieran viajar a África y prestar así servicio a sus beneficiarios. Fue la semana pasada cuando llegaron las primeras imágenes de las personas con sus gafas recién estrenadas.

Esta última expedición multidisciplinar de 'Let your eyes enjoy' se desplazó por primera vez hasta Sierra Leona a finales del año 2019. Además de las 536 revisiones, se llevaron a cabo intervenciones quirúrgicas de cataratas. Unas y otras se practicaron en el departamento de salud ocular del Hospital Connaught de Freetown, capital del país.

La Fundación Elena Barraquer envió a dos cirujanos oftalmólogos voluntarios, y aportó equipo médico necesario, para practicar las cirugías. Después de una semana intensa de trabajo, los médicos devolvieron, literalmente, la vista a 332 personas que se creían ciegas de por vida en los quirófanos del Hospital.

Las revisiones visuales a la población local se llevaron a cabo en un gabinete óptico de ese mismo Hospital. Fernando Moral y Ángel Guzmán atendieron a un grupo heterogéneo de beneficiarios, que incluyó desde trabajadores del centro médico y del hotel donde estaba alojada la expedición, hasta personas sin recursos, procedentes las zonas rurales.

Durante su estancia en Sierra Leona, también llevaron a cabo acciones de formación del personal local, que redundaron en una mayor rapidez y dinamización de las revisiones. Así como acciones de sensibilización a la población local para recalcar la necesidad de proteger los ojos de la radiación UV.

'Let your eyes enjoy' se basa en un modelo de asociación 'Golden Triangle', que busca las sinergias y aprovecha las fortalezas con las que cuentan las tres entidades, Fundación Barraquer, Equatorial Coca-Cola Bottling Company y Fundación Cione Ruta de la Luz.

La de Sierra Leona fue la undécima de este proyecto que, sumando estos últimos resultados obtenidos, ha mejorado la vista de más de 5.000 personas con cerca de 3.000 cirugías de cataratas practicadas, más de 5.000 revisiones visuales realizadas y más de 3.000 gafas donadas a beneficiarios/as de Cabo Verde, Marruecos, Guinea Conakry, Ghana y ahora también en Sierra Leona.

