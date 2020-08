Port Aventura y el Parque Warner aumentan su número de visitantes en 2019

El ocio en los parques temáticos y acuáticos creció notablemente el pasado año alrededor de todo mundo. Lo reflejan los datos y cifras aportados en el último Theme Index publicado anualmente por la Theme Entertainment Association, TEA, y AECOM, compañía líder a nivel internacional en arquitectura, diseño, transporte y sostenibilidad. El informe revela que, de media, ha habido un incremento de un 4% en los visitantes de los 10 parques de atracciones más exitosos del mundo, con tasas más moderadas en el resto de parques repartidos por todas las regiones.

En el caso de Europa, y aunque en término generales hubo un 1,3% menos de visitantes que en 2018, la inversión que muchos parques europeos realizaron en la creación de nuevas atracciones, eventos especiales, hoteles o marketing tuvo un impacto directo en sus cifras, que lograron mejorar respecto al 2018 según el informe.



Representación española en los rankings

Es precisamente el caso del catalán Port Aventura – que además, fue nombrado en 2019 mejor Parque de Atracciones de Europa en los World of Parks Awards- o el madrileño Warner Park. Pese a haber mantenido las mismas posiciones en el ranking europeo que el año pasado (sexta y duodécima respectivamente), lograron un aumento de entre un 2,2% y un 2,7% en el número de visitantes que disfrutaron de sus instalaciones.



Buena posición también para el tinerfeño parque acuático Siam Park, que pese a haber registrado un 0.8% menos de visitantes que el año anterior, sigue manteniendo su ya reincidente presencia entre los 25 parques acuáticos más visitados del mundo.



El desarrollo de la industria a nivel mundial

A nivel mundial, podemos apreciar un crecimiento global del 0,7% respecto al 2018, con 1,7 millones de visitantes más. Sin embargo, este crecimiento no ha sido uniforme ni constante en todas las regiones. Mientras que en Asia el crecimiento medio ha sido de un 2% y en Norteamérica de un 1%, Europa ha experimentado un descenso de un 1,3%.



No obstante, y pese a que la industria de las atracciones y del ocio es dinámica, creativa y resiliente como ha demostrado en otras ocasiones, deberá enfrentarse al duro golpe provocado por la pandemia mundial. Será – y es ya- necesaria una rápida adaptación la nueva realidad en todos sus ámbitos: seguridad sanitaria, distanciamiento social, aplicación de las nuevas dinámicas y protocolos en el sector turismo y entretenimiento, etc.



El sentimiento general es que, con las nuevas medidas que se están adoptando en la reapertura de muchos de los parques, se alcanzará a lo largo del año un nivel en volumen de negocio de entre el 30% y el 50%, según el informe. Si bien las encuestas muestran una demanda positiva del mercado, podría tomar varios años volver a los niveles de operación y crecimiento pre-COVID por multitud de razones además de las obvias de distanciamiento social y seguridad sanitaria; como la pérdida de capacidad de inversión por parte de los propietarios de los parques a causa de la pérdida de ingresos en los pasados meses.



Por todo ello, crece el interés de conocer cómo esta crisis afectará a los parques temáticos y acuáticos en cada región del mundo; cuestión para la cual el informe de TEA y AECOM del próximo año será muy revelador y valioso si se analiza junto a los datos obtenidos en los siete años previos.