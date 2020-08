Una mala higiene bucodental puede complicar el pronóstico de un paciente oncológico Es fundamental que todos los pacientes con cáncer se realicen una revisión bucodental que asegure que no existen infecciones activas antes de comenzar con el tratamiento oncológico Redacción Siglo XXI

martes, 11 de agosto de 2020, 09:17 h (CET) La higiene bucodental es clave antes de comenzar con un tratamiento oncológico, ya que las infecciones en la boca pueden no solo empeorar la calidad de vida del paciente, sino provocar complicaciones en la propia enfermedad y, por tanto, afectar al pronóstico. Al contrario, una buena higiene dental prevendrá muchas de las complicaciones que los tratamientos oncológicos tienen en la boca.



Así, es fundamental que los pacientes con cáncer acudan a la consulta del dentista antes de iniciar su tratamiento oncológico con el objetivo de realizarse una revisión bucodental que asegure que no existen infecciones activas que puedan luego empeorar al comenzar con la terapia.



“Una caries que no nos ha dado problemas hasta ahora nos podría doler en cuanto empecemos por ejemplo con quimioterapia y se reduzca el número de nuestros neutrófilos”, señala el doctor Néstor Montesdeoca, del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial de MD Anderson Cancer Center Madrid.

Entre los problemas bucodentales más comunes de los pacientes en tratamiento con quimioterapia, destacan sobre todo los problemas de las encías y, en los casos de quimioterapias muy potentes, como la utilizada en pacientes con tumores hematológicos, la presencia de úlceras y llagas. Esta última complicación es especialmente grave porque, como explica el doctor Montesdeoca, “puede poner en peligro una correcta nutrición, un aspecto muy relacionado con la mayor supervivencia de los pacientes”.



En los pacientes en tratamiento con radioterapia, el diente es el principal afectado. “Pueden aparecer múltiples caries, incluso caries en todas las piezas dentales”, asegura este experto, que también destaca otras complicaciones como la sequedad bucal o la aparición de problemas en los maxilares. “En pacientes que reciben radiación en la boca, el hueso de los maxilares puede verse seriamente dañado y, con cierta frecuencia, vemos casos de osteoradionecrosis o muerte ósea”, explica.



Además, en pacientes que reciben tratamiento durante mucho tiempo para el control de las metástasis óseas, una situación muy común en tumores como el cáncer de mama o el de próstata, también pueden aparecer daños en los huesos de la mandíbula y el maxilar. En pacientes en tratamiento con inmunoterapia, la aparición de caries es más frecuente y, a menudo, surgen problemas de inflamación en las encías.



Pacientes oncológicos en la consulta de odontología

El problema fundamental es que existe mucho desconocimiento en torno a qué se puede y qué no se puede hacer en la boca de una persona que está en tratamiento oncológico. “Son pacientes que a veces pasan mucho tiempo sin encontrar un profesional que ponga solución a sus problemas bucodentales”, reconoce este experto.

De ahí la importancia de crear unidades especializadas compuestas por cirujanos orales y maxilofaciales y odontólogos que manejen de forma habitual pacientes con cancer y tengan facial acceso a sus oncólogos y la historia clínica del paciente. “Son necesarias unidades preparadas para tratar a estos pacientes”, remarca el doctor Montesdeoca.



“Al ser un hospital dedicado de forma integral al tratamiento de pacientes oncológicos, MD Anderson Madrid es un centro pionero en la incorporación de unidades especializadas en este ámbito”, detalla este experto, que considera que estas unidades deberían extenderse a todos los centros, sobre todo para el tratamiento de los pacientes con más riesgo de sufrir complicaciones bucales: pacientes con tumores de cabeza y cuello que reciben radioterapia, pacientes con tumores hematológicos y pacientes con metástasis óseas.

Además de para proporcionar un tratamiento adecuado y personalizado a cada paciente, estas unidades especializadas están preparadas para prevenir y tratar de manera programada o urgente cualquier complicación bucodental que pueda aparecer durante el tratamiento del tumor. También, ofrecen información acerca de hábitos de higiene bucodental adecuados para mantener una boca sana durante el periodo de tratamiento oncológico. El objetivo es que, una vez superada la enfermedad, la persona pueda continuar su vida con la máxima calidad de vida posible.



Telemedicina en cirugía oral y maxilofacial

Durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19 la teleconsulta para las urgencias odontológicas y maxilofaciales ha sido de gran ayuda para nuestros pacientes. La videoconsulta sigue siendo de gran utilidad especialmente para el tratamiento de dolores dentales, molestias en la articulación temporomandibular y el diagnóstico de tumores en la piel de la cara.



