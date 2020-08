‘Rising Phoenix’, el documental sobre la historia del paralimpismo, se estrenará en Netflix este agosto

El documental ‘Rising Phoenix’, puesto en marcha por el Comité Paralímpico Internacional (IPC), verá la luz en 190 países a través de Netflix el próximo 26 de agosto. El estreno de la película estaba previsto que coincidiera con el arranque de la competición paralímpica en los Juegos de Tokio, pero éstos han sido aplazados un año a causa de la pandemia de Covid-19.

El film narra el extraordinario crecimiento de los Juegos Paralímpicos desde su nacimiento tras la Segunda Guerra Mundial hasta llegar a convertirse en el tercer mayor evento deportivo del mundo, y su objetivo es cambiar la opinión de las personas sobre la diversidad, la discapacidad y el potencial humano.



Los creadores del largometraje alternan imágenes históricas nunca vistas, algunas de ellas cedidas por los propios deportistas y espectadores, con las extraordinarias historias de atletas en activo, líderes y visionarios como el presidente y el ex presidente del Comité Paralímpico Internacional, Andrew Parsons y Philip Craven; la hija de sir Ludwig Guttman, creador del movimiento paralímpico, o el príncipe Enrique de Inglaterra.



Entre los deportistas figuran nombres como el de la atleta estadounidense Tatyana McFadden, el británico Jonnie Peacock, el francés Jean Baptiste Alaize y el sudafricano Ntando Mahlangu; la nadadora australiana Ellie Cole, el arquero estadounidense Matt Stutzman, la levantadora china Cui Zhe, el jugador de rugby en silla de ruedas australiano Ryley Batt y la esgrimista en silla italiana Beatrice Vio, cuyo apodo da nombre a la película.



Este ambicioso proyecto ha sido producido por John Battsek, de la compañía ganadora de dos Óscars Passion Pictures, y por Greg Nugent, de HTYT Films, en colaboración con Ventureland y Misfits Entertainment, mientras que ha sido escrita y dirigida por los directores Ian Bonhôte y Peter Ettedgui, nominados a los premios BAFTA.



Tatyana McFadden y Xavier González, ex CEO de IPC, han ejercido como productores ejecutivos, junto a Barbara Broccoli (de la franquicia James Bond) y a Richard Curtis, guionista ganador de un premio BAFTA y nominado al Óscar (Yesterday, Love Actually).