El gran peligro del miedo Gerardo Seisdedos, Madrid

martes, 11 de agosto de 2020, 08:48 h (CET) El miedo siempre está ahí, hirviendo a fuego lento, amenazando con desestabilizar la democracia. En estos momentos el miedo se extiendo por todos los países ricos y democráticos de Occidente. Miedo a que disminuya nuestro nivel de vida, miedo al desempleo, miedo al Covid 19, miedo a la ausencia de cobertura sanitaria, miedo al desempleo, miedo al futuro.



Ante todos estos miedos, reales o inventados, muchos ciudadanos no piensan con claridad y eso puede llevarlos a no reconocer la verdad de los hechos y optar por la comodidad de aislarse en un grupo de iguales donde puedan repetirse falsedades unos a otros. Incluso pueden volverse agresivos contra los falsos culpables. O quizá prefieran el consuelo de un líder que les proporcione la sensación de protección, como la del seno materno, y que les prometa lo que quieren oír, aun cuando nunca lo cumpla.

