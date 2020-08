La caza furtiva de versos, cuentos y relatos

No quisiera que tuvieran problemas con las autoridades competentes; pero, he de decir que todo poeta es un cazador furtivo que sale a la calle con la escopeta cargada en las manos, el seguro quitado, la canana repleta de cartuchos y el dedo en el gatillo, por si le saliera al paso un verso volando de detrás de unas matas. Tampoco quisiera denunciarlos a la justicia; aunque, todo escritor que escribe cuentos, es un trampero disimulado que se mezcla con la gente, que lleva cepos y cebo en su zurrón y que va pendiente de dónde montar las trampas para atrapar la realidad. Sin embargo, no quisiera entregarlos a la ley al decir que, todo novelista es un cazador oculto que caza al ojeo: una vez está en el medio de donde captura sus historias, una vez las avistó, una vez les apuntó con su rifle y les disparó, una vez las aprendió y las hizo suyas; se sentó en su escritorio y, con nocturnidad y alevosía, a su manera les dio vida. Deseo que se sepa, aunque no está en mi ánimo ser indiscreto…