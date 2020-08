Poemario inspirado durante el Covid-19

Todos iniciamos el 2020 con el más deslumbrante deseo de seguir luchando por alcanzar esos propósitos que años antes nos habíamos trazado, pero inesperadamente este año desde su despertar se presentó con sorpresas que no son de agrado para nadie, el año nuevo llegó con torrenciales de preocupaciones y en pocos meses todo el globo terrestre se contaminó del Covid-19, el virus que ha llegado a darle otro significado a nuestra historia. Este letal virus nos ha hecho derramar abundantes lágrimas por el sensible fallecimiento de familiares y amigos, ha llegado en exprés en compañía de añoranza e incontrolable desesperación, forzadamente en total silencio nos ha separado de nuestros seres amados.



Desde que llegó este virus, las sonrisas han reducido su hechicera belleza, los abrazos se han distanciado y los cuerpos sin ellos se encuentran vacíos, los besos han perdido la magia de su excepcional sabor. Este virus está dejando en la humanidad una huella bien marcada, los escritores, poetas y artistas e historiadores contemporáneos se encuentran atónitos por todas las circunstancias que hemos venido viviendo provocada por esta letal enfermedad, lo más importante es que el hombre nunca deja de hacer arte por lo muy espesa que sea la tiniebla, él insiste en seguir creando, a lo largo de la historia de la humanidad el hombre ha demostrado que en los momentos más difíciles es donde se desborda su genialidad.



Silencio (poemario)

A finales de julio recibí de regalo un hermoso poemario titulado; Silencio de la escritora y poeta española María Beatriz Muñoz Ruiz, en este ejemplar instantáneamente te podrás identificar con el mensaje de estos melancólicos versos, el contenido de este libro es una descripción de lo que vivió María, todos los días durante el confinamiento. Con la presencia de esta pandemia es sumamente nostálgico lo que nos ha tocado vivir, estos textos son un homenaje para todos los que han partido disimuladamente en la oscuridad del silencio y que han dejado un enorme vacío, se les recordará con mucho cariño y sincero aprecio. Es una muestra de agradecimiento y admiración para todo ese personal valiente que diariamente trabaja en los hospitales y también para todos los que no han dejado de trabajar, todos ellos y ellas merecen fuerte aplausos, comparto el fragmento de este poema que en las siguientes páginas podrás leerlo completo:



Un aplauso, por los que se quedan en casa, por los que no se rinden, por los que sonríen a la familia a través de una pantalla para infundirles energía.



Un aplauso, por los que lloran a escondidas, por esos que tienen miedo y a pesar de ello, miran hacia arriba con la esperanza de un nuevo día.



María Beatriz; brevemente nos explica sobre el título y contenido de esta obra:

Mi Poemario surgió en el confinamiento actuando como una especie de diario que pasó por todos mis momentos difíciles, un recorrido por mi estado de ánimo. El nombre de silencio es porque cuando me asomaba a la ventana o al balcón únicamente escuchaba silencio. A veces el silencio es bueno, pero también asusta, el ver las calles en silencio, el saber que toda España se encontraba en silencio y confinada en sus casas, asusta, asusta mucho, con el tiempo te acostumbras a ese silencio, entonces pasas a la Fase de desesperación, de necesitar salir, de sentirte atrapada, pero el salir asusta, y mucho. Entonces empiezas a envidiar a los gorriones de los árboles, a los pájaros, incluso a algún conejito que al ver que no hay gente por las calles, salta alegre por donde quiere. Silencio, solo se escucha silencio.



Con profundo sentimiento de añoranza y esperanza en cada línea Beatriz, va describiendo la lóbrega realidad que nos ha dado el 2020, pero esto no es solo dolor y llanto, probablemente hoy más que nunca estamos unidos, sin importar nacionalidad, raza, dinero, idiomas, estudios, etc. María y yo hicimos una presentación, comparto el enlace: https://youtu.be/s6q2XkrcBgc



Felicidades poeta, por este fantástico ejemplar, gracias por haberme concedido el placer de leerlo. (Ninguno de estos poemas tiene título). Todos estos poemas han sido escritos bajo una nube negra, donde su autora plasma desde su propia vivencia lo que vivió a lo largo de la cuarentena. Amigo lector, disfruta plenamente de estas composiciones que poseen enseñanzas memorables, inspiradas en un sombrío indescriptible, como nunca vivido en nuestra historia.



Síntesis biográfica María Beatriz Muñoz Ruiz (Granada, España, 1977). Es poeta y escritora de novelas románticas, fundadora, directora y responsable de diseño y maquetación, de la Revista cultural One Stop. Que se caracteriza por difundir arte y cultura globalmente de forma gratuita.

Escritor y poeta. 10/08/20 carlosjavierjarquin2690@yahoo.es