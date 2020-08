El vello corporal, clave en las relaciones sexuales, según JOYclub: el 91% se afeita el área genital Comunicae

lunes, 10 de agosto de 2020, 14:08 h (CET) El 76% de los encuestados prefiere el afeitado completo y el 85% de las mujeres se afeitan a diario. El 42% de los hombres afirman afeitarse para complacer a su pareja. Sólo el 5% de los hombres encuentran "sexy" el vello púbico femenino Históricamente, el vello corporal siempre ha sido uno de los grandes interrogantes que se desprenden del sexo. Como ocurre con cualquier otro ámbito, existen gustos para todo tipo: desde personas que prefieren el afeitado completo, hasta otras a las que no les causa molestia la presencia del vello.

JOYclub, comunidad especializada en la libertad sexual, se ha lanzado a hacer una encuesta a todos sus miembros. El resultado es claro: por norma general, existe una clara tendencia hacia el afeitado completo: hasta el 91% de los encuestados afirman afeitarse de manera habitual el área genial. Un dato que mantiene la línea de lo que ocurre con las axilas, con hasta un 87% que afirman afeitárselas de manera regular. Tras ambas zonas, dos de las más destacadas por todos los socios de la comunidad, se encuentran las piernas de las mujeres con un 85% de ellas que se las afeitan diaria diario.

De todos los encuestados, únicamente un 3% afirman que prefieren el crecimiento del vello natural a lo largo de todo el cuerpo.

La estética, el factor de mayor peso

Según la misma encuesta, es el factor estético uno de los que mayor peso tiene a la hora de decidir el afeitado. No obstante, existe un 42% de hombres que afirman que se afeitan para complacer a su pareja.

Únicamente un 26% de los hombres afirman que son sus parejas las que les obligan a llevar a cabo esta tarea. Hasta un 76% de todos los miembros de JOYclub exponen que prefieren el afeitado completo en sus zonas íntimas, lo que se conoce como el Hollywood Cut. Las ingles brasileñas, también en el caso de los hombres, descienden en popularidad hasta acaparar el interés de únicamente un 7% de los encuestados.

En el caso de las mujeres, sus peticiones hacia el género masculino presentan importantes datos a destacar: un 47% de las mujeres prefieren que el vello púbico de sus parejas esté recortado, mientras que el 45% prefiere que esté completamente depilado. En el caso de los hombres, la mitad prefieren que el vello púbico de las mujeres esté completamente depilado y sólo un tercio aprecia que esté recortado.

Un conflicto generacional, los jóvenes se depilan menos

El conflicto generacional es uno de los aspectos clave para entender la tendencia del mercado. Un 73% de las mujeres con edades comprendidas entre los 46 y 55 años afirman que se depilan completamente. No obstante, únicamente el 57% de las jóvenes de entre 18 y 25 años afirman haberse depilado completamente.

En el caso de los hombres, hasta un 70% de ellos en torno a los 50 años se afeitan por completo. En torno a la edad de los 20 años, la cifra desciende hasta el 60%.

Además, solamente el 5% de los hombres mayores encuentran sexy el vello púbico femenino. En el caso de los jóvenes, la cifra asciende hasta al 14%.

