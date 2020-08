España: el país europeo más barato para tener un orgasmo España es el país de Europa donde es más barato adquirir juguetes eróticos y otros productos de salud sexual Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 10 de agosto de 2020, 09:21 h (CET) El orgasmo es la máxima muestra de placer sexual que se puede experimentar, sin embargo, no todas las mujeres lo alcanzan en sus relaciones. Para visibilizar esta situación y reivindicar la importancia de la sexualidad femenina, desde hace más de una década, cada 8 de agosto se celebra el Día Mundial del Orgasmo Femenino. Con motivo de esta efeméride, el comparador de precios idealo.es ha analizado la demanda de juguetes eróticos y otros productos sexuales tanto en España como en Europa (Francia, Reino Unido, Austria, Alemania e Italia) y concluye que España es el país más barato para alcanzar el orgasmo.



Los datos de idealo revelan que España es el país europeo donde tener un orgasmo es más barato, ya que somos el lugar donde es más económico adquirir productos sexuales, ya sean juguetes u otros elementos de salud y planificación sexual. España es el país más barato para comprar en 4 de las 6 categorías de producto analizadas: dildos, lubricantes, estimuladores masculinos y vibradores. En cambio, Francia es el líder en precio a la baja en preservativos y en productos de planificación familiar.



Por otro lado, Francia y Reino Unido son los países más caros para aquellos que buscan innovar en el terreno sexual. Por ejemplo, mientras que el precio medio de los dildos en España es de 25 € en Francia se dispara hasta los 56 €; Los vibradores tienen un precio medio 39 € en nuestro país y de 90 € en el país vecino.

Boom de demanda de preservativos en la primera mitad de 2020.



Los datos analizados por idealo.es también revelan que en los primeros meses de 2020 (curiosamente, coincidiendo con la temporada de confinamiento) muchas parejas españolas han aumentado sus niveles de actividad sexual, y los preservativos han experimentado un aumento en la demanda del 99 % en España. Esto también se ha visto acompañado de un encarecimiento de más de un 60%, pasando del 7,43 € en enero de 2020 a 11,91 € euros de media en abril de este mismo año.



Otro de los productos más buscados en Europa han sido los estimuladores masculinos, cuya demanda ha subido un 136 % en Italia, un 121 % en Reino Unido y un 101 % en España. En cambio, los vibradores solo experimentaron una subida considerable en Italia (+ 161 %), mientras que nuestro país fue el menos interesado en estos productos con un aumento únicamente del 4 %.



El comparador de precios también ha observado que son las mujeres jóvenes quienes lideran la demanda de productos sexuales en España. De hecho, ellas son las responsables del 65,4 % de la demanda, lo que demuestra que tanto si es para disfrutar en solitario como en pareja, las mujeres tienen claro cómo sacar partido a sus momentos de disfrute sexual. En cuanto a rangos de edad, son los jóvenes de entre 25 y 34 años los más interesados en este tipo de productos (26,60 %), seguidos de cerca por los de 35-44 (20,59 %). La demanda cae considerablemente en los mayores de 65 años, que sólo son responsables del 6,78 % del interés.



Si tenemos en cuenta que la dificultad para alcanzar el orgasmo es todavía frecuente entre el público femenino, tiene sentido que sean ellas quienes se encarguen de adquirir productos para mejorar el disfrute sexual. De hecho, según el último informe de la firma sueca de juguetes eróticos, LELO, cerca de la mitad de los hombres (46 %) llega siempre al orgasmo, mientras que, en las mujeres, solo le ocurre al 20 %. Igualmente, un 74% de las mujeres llega al clímax cuando se masturba, un porcentaje que desciende hasta el 46% cuando mantienen relaciones sexuales. Por ello, los juguetes eróticos son mejor recibidos entre el público femenino.



"El cambio en la tendencia de demanda de productos sexuales durante el confinamiento se ha notado en toda Europa", comenta Adrián Amorín, country manager de idealo.es, quien concluye que "vemos como cada vez más son las mujeres las que buscan este tipo de productos, ya sea para disfrutar solas o con sus parejas".

(*) Obligatorio