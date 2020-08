El defensa del Real Madrid Raphaël Varane hizo suya la derrota de este viernes ante el Manchester City y asumió su culpa en la eliminación blanca en octavos de final de la Liga de Campeones, ya que cometió dos errores en el 2-1 de los ingleses.



"Quiero dar la cara porque esta derrota para mí es mía, la tengo que asumir. Estoy triste por mis compañeros por el esfuerzo que han hecho. Tengo mi responsabilidad en esta derrota. Estábamos bien con el 1-1 y los errores se pagan caro, lo había dicho antes. Hoy no tengo explicaciones a estos errores. Lo tengo que asumir, es una noche complicada", dijo en declaraciones a Movistar Plus.



El galo falló en la primera parte y en la segunda, a la presión de Gabriel Jesus, y fue triste protagonista de la eliminación del Real Madrid. "Hay que tener carácter para volver mejor y más fuerte, ya pienso en eso. Lo hemos dado todo y a veces puede fallar. Hoy he fallado yo y lo tengo que asumir. Teníamos posibilidades con el 1-1 y al final han salido mal las cosas", afirmó.



"Me sentía bien en el partido. Quizá hemos arriesgado un poco demasiado al principio y lo hemos pagado caro. Agradezco el apoyo de mis compañeros. Esto no me ha pasado muchas veces en mi carrera. Hay algunas zonas en el campo donde se pagan muy caro los errores", terminó.