Volvió la Europa League más extraordinaria

Regresó esta semana la Europa League y lo hizo inmersa en las extraordinarias circunstancias que envuelven al torneo, fruto de la crisis sanitaria que todavía azota a gran parte del mundo. Entre el miércoles y el jueves se jugaron los encuentros de vuelta de los octavos de final, aunque en dos eliminatorias el billete a cuartos se decidió a partido único ya que los duelos de ida no llegaron a disputarse, concretamente los cruces Getafe vs Inter y Roma vs Sevilla.



El Getafe nada pudo hacer ante uno de los favoritos para llevarse el torneo. El Inter supo aprovechar su mayor 'pegada' y se impuso por 2-0 (Lukaku y Eriksen), aunque en la recta final del envite y con 1-0 en el electrónico, Jorge Molina erró una pena máxima por manos claras de Godín. El sueño del plantel de Bordalás se ha esfumado y lo peor es que la próxima campaña, no podrán volver a soñar, puesto que el 'Geta' no disputará la Europa League.



Muy atractivo sin duda fue el choque entre Roma y Sevilla, en el MSV-Arena de Duisburgo y donde el Sevilla dio un golpe sobre la pesa, venciendo 2-0 con goles de Reguilón y En-Nesyri, evidenciando así que nadie puede discutirle el cartel de favorito. En el plano deportivo, a priori el cuadro italiano llegaba más rodado a la cita, puesto que acabó la liga el pasado 1 de Agosto, mientras que el Sevilla disputó su último compromiso liguero el pasado 19/07, cundo derrotó por la mínima al Valencia por 1-0, merced a un gol de Reguilón. El equipo de Lopetegui finalizó la competición en una muy meritoria cuarta posición, por detrás del habitual trío dominador: Madrid-Barça-Atleti.



Para la Roma el levantar esta Europa League era un objetivo primordial tras quedar fuera de los puestos de Champions League esta campaña en la Serie A. El equipo romano ha sido quinto, lejos, a ocho puntos, de la cuarta plaza que ha ocupado su más eterno rival, la Lazio.



Superados ya los octavos de final, los cuartos nos dejan los siguientes cruces: Inter-Leverkusen, Manchester United-Copenhague, Shakhtar-Basilea y Wolves-Sevilla. De los cuatro favoritos principales (Inter, United, Shakhtar y Sevilla), son quizás los 'diablos rojos' quienes más fácil pueden tenerlo.



