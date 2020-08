Dónde vender un reloj de lujo de segunda mano, por Pawn Shop

El mercado de relojes de lujo de segunda mano es un mercado en constante movimiento, donde se mueven importantes cantidades de dinero. Pawn Shop, la Casa de los Empeños en Madrid, desvela las claves para elegir el lugar idóneo donde vender un reloj de lujo de segunda mano Un reloj de lujo suele valer más por la pieza en sí, por su diseño y tecnología que por los metales preciosos con los que pueda estar fabricado. Se trata de piezas exclusivas, en ocasiones de edición limitada, que tienen un nada desdeñable mercado de segunda mano que muchos usuarios aprovechan para hacer negocio o para seguir luciendo reloj de lujo en su muñeca sin tener que gastar más dinero.

Pawn Shop, la Casa de los Empeños en Madrid, ofrece las claves a tener en cuenta a la hora de encontrar el establecimiento idóneo al que llevar un reloj de lujo de segunda mano para su venta:

Máxima tasación

Un factor clave en la compraventa y empeño de relojes de lujo en Madrid es el valor de tasación de la pieza. Esta tasación dependerá de la marca, modelo y estado de conservación del producto. Un reloj bien cuidado, que no presente marcas, arañazos o desgaste, conservará su valor y podrá obtener un interesante valor de tasación. Pero en la tasación hay un factor de gran relevancia y es la casa donde se lleve el reloj. No es lo mismo un establecimiento especializado, con un volumen de negocio notable que mueva muchos relojes al mes, que un establecimiento que no tenga tanto movimiento. El primero podrá proporcionar una mejor tasación dado que le resulta más fácil y rápido colocar el producto, mientras que el segundo, tratará de atar un mejor negocio proporcionando un valor de tasación inferior. A la hora de elegir dónde vender un reloj de segunda mano conviene que sea un establecimiento especializado en este sector que mueva al mes muchas unidades y que cuente con una gran clientela asidua.

Compra inmediata

Sólo una empresa especializada, con experiencia y con muchas operaciones mensuales ofrecerá al vendedor una compra rápida, en el acto. La experiencia es un grado, y aquí resulta fundamental para que la venta se realice de manera inmediata, dado que un experto podrá valorar el producto sobre la marcha, teniendo también la capacidad de poder realizar el desembolso de su valor en ese mismo momento si ambas partes llegan al acuerdo. Los expertos como Pawn Shop recomiendan acudir a una empresa que tenga la capacidad de cerrar el trato de manera ágil, y evitar así esperas innecesarias o que el vendedor tenga que pasar con su reloj por múltiples establecimientos.

Venta con opción a compra: Empeño

Cuando la venta del reloj se realiza con el objeto de paliar un problema de liquidez puntual, es recomendable empeñar el reloj de lujo de segunda mano con opción a compra. De esta forma el vendedor podrá recuperar su reloj tan pronto como haya sorteado ese bache económico. Aquí los expertos recomiendan acudir a casas de empeños de dilatada experiencia y reputación, dado que no todas las empresas que se dedican a la compraventa de relojes de lujo de segunda mano, ofrecen la opción del empeño con opción a compra.

Venta para sacar otro reloj

Acudir a una empresa especializada ofrece al vendedor del reloj una interesante opción: vender su reloj de lujo para poder sacar otra pieza y conseguir así seguir disfrutando de otro reloj de lujo. Esta opción sólo podrá ofrecerla una casa especializada en la compraventa de relojes de lujo de segunda mano, que mantenga un importante stock de artículos en el establecimiento.

Pawn Shop La Casa de los Empeños en Madrid

"En Pawn Shop, ponemos a disposición de nuestros clientes una dilatada experiencia en el mercado de relojes de lujo de segunda mano, pudiéndose encontrar en nuestra sede de Paseo de la Habana, nº 62 de Madrid, el mayor surtido de relojes de lujo y piezas únicas de colección. Somos expertos en la comercialización de relojes de lujo de segunda mano, realizando las mejores tasaciones del mercado y cerrando los tratos en el acto",concluyen Álvaro Martín e Ignacio Oberlander, los empresarios madrileños al frente de Pawn Shop, La Casa de los Empeños en Madrid.