¿Cuánto compensa el renting de coches?

El renting de vehículos forma parte del día a día de miles de empresas de todos los tamaños en nuestro país, pero también son cada vez más los particulares que encuentran atractiva esta modalidad de tenencia de coches. La gran oferta existente y las interesantes ventajas que ofrecen convierten al renting en una alternativa a la compra tradicional.



El renting de coches compensa tanto a corto como a largo plazo y un número de conductores cada vez mayor ha ido tomando conciencia al respecto. Pero ¿cuáles son las ventajas de optar por el renting de coches frente a la compra.

Ventajas del renting de coches

Como principales ventajas del renting podemos destacar:



Sin inversión inicial

A diferencia de la compra, con el renting no hay que pagar una entrada para disponer del coche que se necesita. Todas las cantidades se abonarán mensualmente a lo largo del periodo de tiempo estipulado en el contrato. Por ello, es la mejor opción para quienes no disponen de efectivo para una entrada en la compra de un coche.



Seguro y revisiones todo incluido

Con el renting se incluyen multitud de coberturas de las que no hay que preocuparse, a diferencia de la compra. Revisiones del vehículo, cobertura de averías, seguro a todo riesgo, vehículos de sustitución o cambio de neumáticos son algunas de las coberturas que suelen ofrecer las empresas de renting.



Sin gestión ni pago de impuestos

Con el renting tampoco hay que preocuparse de la gestión y pago de impuestos, de la ITV del coche e incluso de la reclamación de multas, ya que suele estar incluido en el renting hasta agotar la vía administrativa. Todo ello ahorra al conductor multitud de trámites y gestiones.



Flexibilidad

El renting destaca fundamentalmente por la flexibilidad que ofrece al conductor. Este puede hacer uso del vehículo durante el periodo estipulado en el contrato de renting, que puede elegirse según las necesidades que tenga en ese momento. Al finalizar el contrato puede optar por renovarlo, por renovarlo pero con otro vehículo o por finalizar el mismo definitivamente.



¿Qué tipos de renting de vehículos existen?

Existen diferentes modalidades de renting entre las que poder elegir. El renting tradicional es el más demandado. El cliente elige qué vehículo necesita y lo alquila a medio-largo plazo a cambio de unas cuotas mensuales preestablecidas en el contrato. También destaca la modalidad de alquiler flexible o Carflex, donde se puede cancelar el contrato de renting sin penalizaciones y el pago mensual depende del kilometraje y del periodo de uso del vehículo.



Otras modalidades, como el renting back, donde la compañía compra el vehículo para luego alquilarlo al propietario asumiendo los servicios de mantenimiento; o el Fleet Management, donde se conserva la propiedad pero se externaliza el mantenimiento y la gestión; son más apropiadas para empresas.



Como se puede apreciar, son muchos los motivos por los que el renting es una excelente alternativa a la compra de vehículos. Una modalidad al alza que se adapta a las necesidades de movilidad de los consumidores del siglo XXI.