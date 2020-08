​Historia y evolución de las escort

Cuando se comenta que este es uno los oficios más antiguos del mundo, no se exagera ni un ápice. Los orígenes de la prostitución se remontan a varios siglos antes de Cristo, si bien ha ido evolucionando, quienes lo ejercen están consiguiendo que se les reconozcan cada vez más derechos y en varios países, la de escort es una honorable profesión.



Desde los tiempos más remotos

En la Biblia se nombra a la prostitución como una práctica común, aunque no siempre aceptada y casi nunca bien vista. En Sumeria sí que se la consideraba un oficio. En la antigua Babilonia se elegía a algunas mujeres para ejercer la prostitución sagrada, como sucedía por ejemplo en los templos de Ishtar. Tan importantes eran estas antiquísimas escort, que sus derechos se recogen en el célebre Código de Hammurabi.



Alrededor del 600 a.C. en China existían burdeles estatales, cuyos beneficios se empleaban para obras públicas. Cuatrocientos años después, en la antigua Roma se puede comprobar que la prostitución no solo era una práctica común y socialmente bien vista, sino que estaba regulada. Cuando una mujer quería ejercerla debía solicitar un permiso, aportando datos como el lugar donde trabajaría, su nombre real y el que usaría profesionalmente, en caso de tenerlo. A finales de la época imperial romana, ya se las perseguía con saña.



El oscuro medievo

En la Europa medieval se combatía el sexo fuera del matrimonio, así que el ejercicio de la prostitución fue perseguido durante siglos. Las penas impuestas a las mujeres eran mucho más duras que las que les correspondían a los hombres que disfrutaban de sus favores, pero la idea central era erradicar esta práctica. La excepción fue Venecia, que entre 1358 y 1500 consideraba que las cortesanas eran "absolutamente indispensables".



La modernidad y el sexo comercial

A principios de 1800 se creó en Francia un cuerpo policial que vigilaba que en los burdeles no hubieran "malos comportamientos". Durante el siglo siguiente y por épocas, se penalizó y legalizó a la prostitución en distintos países de Europa, Asia y América. A finales del siglo XX se celebró el primer Congreso Internacional por los Derechos de las prostitutas.



Actualidad de las escort

Si bien hay muchas naciones que permiten la práctica de la prostitución, con sus leyes laborales, cuidados sanitarios, derecho a pensión y hasta de reclamar el incumplimiento de pago por parte de un cliente, aún queda mucho camino por recorrer para asegurar a las escort, una vida digna ejerciendo el oficio que han elegido. En España la prostitución es alegal y en general no está regulada.



La propuesta de la gran mayoría de las asociaciones que congregan a estas mujeres es abogar por la despenalización de la prostitución. Tanto las involucradas, como los activistas de derechos humanos y los que defienden la salud universal, entienden que la despenalización permitiría reducir significativamente los daños asociados a esta práctica, tales como la trata de blancas, el comercio sexual de menores, la violencia, la explotación y el proxenetismo.