Los beneficios del CBD

El CBD es uno de los componentes más importantes de la planta del cannabis. Con el paso del tiempo, y a través de numerosos estudios que nos informan y confirman sus beneficios, el CBD se ha convertido en un elemento habitual y de uso médico y farmacológico en la actualidad.

La ciencia nos ha constatado los incontables beneficios para la salud de este componente, comúnmente presentado en forma de aceite, aunque también en forma de cremas, comprimidos o sprays. De estos innumerables beneficios, destacan por su alta eficacia como ansiolítico natural. De hecho, un reciente artículo publicado en la revista científica Brazilian Journal of Psychiatry nos aporta luz a la cuestión. En este estudio, se escogió una muestra de 57 hombres adultos. A un grupo de estos 57 se les suministró, de forma aleatoria, CBD, mientras que al resto se le dio placebo justo antes de un evento donde todos ellos tenían que hablar en público.



La ansiedad se evaluó mediante medidas fisiológicas como la presión arterial o la frecuencia cardíaca. Además de una prueba para evaluar el estado de ánimo llamada la Escala visual análoga del estado de ánimo. Los resultados arrojaron que los hombres a los que se le suministró 300mg de CBD mostraron menos ansiedad que a los que se les suministró placebo.



Otro de los beneficios probados de este componente del cannabis son sus efectos antiinflamatorios, incluso puede llegar a reducir el riesgo de enfermedad cardíaca, como apunta otro reciente estudio de la organización científica JCI Insight, que afirma que el CBD puede ser un una terapia complementaria adecuada para personas cuya hipertensión se vea complicada por el estrés y la ansiedad.



¿Efectos secundarios? Sin embargo, más allá de estos beneficios, como todo suplemento vitamínico, mineral y herbal, sea cual sea su procedencia, el CBD puede afectar a las personas que lo consuman de diferente manera. Algunos de estos efectos secundarios pueden ser la sequedad bucal, aunque esto se puede remediar fácilmente con una buena hidratación. Otros posibles efectos secundarios podrían ser la reducción de la tensión arterial, la alteración de los ciclos de sueño o la interactuación con otros medicamentos. Para evitarlo, los expertos aconsejan a los nuevos consumidores empezar con dosis pequeñas e ir aumentándolas de forma gradual y además, sobre todo las personas que toman otro tipo de medicamentos consultar con un profesional de la salud antes de empezar a consumirlo. No obstante, los recientes estudios no arrojan conclusiones precisas sobre esta cuestión, como refleja el artículo científico publicado por la Cannabis and Cannabinoid Research.



