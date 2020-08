Paramamá abre una nueva tienda de ropa premamá y de bebé en la calle Amigó, 49 Comunicae

miércoles, 5 de agosto de 2020, 13:41 h (CET) Paramamá abre de nuevo establecimiento para todas las futuras mamás que quieran mantener su estilo, y seguir vistiendo con las últimas tendencias sintiéndose guapas y cómodas Tras más de doce años, tres tiendas físicas y una online, Paramamá abre de nuevo establecimiento para todas las futuras mamás que quieran mantener su estilo, y seguir vistiendo con las últimas tendencias en ropa premamásintiéndose guapas y cómodas. Se encuentra en la zona de Sant Gervasi-Galvany en la calle Amigó, número 49 (Barcelona). Una zona repleta de negocios locales con mucho encanto y con una gran oferta gastronómica. ¡Ideal para disfrutar un tranquilo paseo!

En esta nueva tienda, las futuras mamás encontrarán vestidos de premamá cortos, largos, tops, pantalones, monos, y una amplia selección de lencería y todo tipo de vestidos de fiesta. Y para las que opten por la lactancia materna, la mayoría de sus modelos están adaptados para llevarla a cabo de forma cómoda. De modo que toda prenda está pensada para el “durante” y el “después” del embarazo; lo que hace que la ropa de Paramamá tenga una vida más duradera.

Y no solo para la futura mamá

Todas las tiendas físicas, así como en su ecommerce (https://paramama.es/), se puede encontrar ropa de bebé (para la primera puesta y hasta los nueve meses) y todo lo necesario para crear la primera canastilla del bebé: neceseres, pañaleras, baberos, bandanas, arrullos, mantitas, muselinas, etc. Así como todos los accesorios para el baño y también para el paseo. Las canastillas pueden personalizarse al 100% y son una opción ideal como regalo.

Paramamá dispone además en exclusiva de una Edición Especial fruto de una colaboración con Babyshower a la que bautizaron con el nombre “BABYSHOWER for PARAMAMÁ”. En la colección se puede encontrar un diseño único de topitos grises y con toda la gama de accesorios para preparar la llegada del bebé; desde el saco para el cochecito hasta el propio chupetero para que el bebé no vaya perdiendo el chupete a medida que va creciendo.

Tanto en sus tiendas físicas, como vía WhatsApp desde su página web, la futura mamá recibirá todo el asesoramiento que necesite, ya sea para construir o regalar la canastilla de su bebé o para comprar cualquier modelo de ropa o lencería.



Y para las que decidan darse el SÍ con barriguita, en su tienda de Rambla Cataluña, 88 encontrarán su colección de novia premamá, con modelos cortos, largos, de lactancia, de color marfil, rosado.. una amplia variedad para que estéis impresionante en vuestro gran día.

Paramamá lo componen un equipo de mujeres con larga experiencia en el sector, entre ellas su fundadora Julieta Planas, quien junto con las asesoras de cada tienda, las costureras del taller y las demás mujeres que forman parte del proyecto (detrás del ecommerce y de las redes sociales), permiten que el proyecto #Paramamá sea hoy ya una marca conocida en la ciudad condal y en gran parte del territorio nacional.

Para más información sobre teléfonos, horarios, etc., se puede consultar su web paramama.es o visitar cualquiera de sus tiendas:

Amigó, 49

Rambla Catalunya, 88

CC Illa Diagonal (Primera Planta) info@paramama.es

https://paramama.es/

www.instagram.com/paramamaoficial

