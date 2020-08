Siam Park sigue sin rival: el reino del agua ha sido elegido mejor parque acuático del mundo Comunicae

miércoles, 5 de agosto de 2020, 09:52 h (CET) El Parque ha vuelto a ser reconocido por séptimo año consecutivo con el premio ‘Travellers’ Choice’ de TripAdvisor, que se basa en las valoraciones positivas de los visitantes Siam Park ha vuelto a hacer historia! Una vez más, ha demostrado que no tiene rival entre parques acuáticos, al haber recibido, por séptimo año consecutivo, el premio Travellers’ Choice de TripAdvisor a mejor parque acuático del mundo. Este reconocimiento llega para sumarse a una larga trayectoria de galardones que reconocen el éxito de gestión de Siam Park, sustentado en una ecuación perfecta entre calidad, innovación y excelencia.

Entre ellos se destacan la placa al mérito turístico a la colaboración público-privada para modernización de Destinos Maduros, el galardón del Consejo de Ministros del Gobierno de España, entregado a Siam Park por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy en 2016, o European Star Award, con el que Siam Park fue galardonado en 2019, y por octavo año consecutivo, como el “Mejor Parque Acuático de Europa”, una distinción concedida por publicación líder y referente en la valoración de parques temáticos, Kirmes & Park Revue. Asimismo, ningún otro destino en Europa cuenta con una oferta de parques de ocio como en las Islas Canarias.

A la espera de la reapertura

Desde que se cerraran sus puertas el pasado 15 de marzo de 2020 debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, Siam Park ha continuado compartiendo contenido con sus seguidores en redes sociales, invitándoles a soñar con una vuelta a la normalidad en la que la adrenalina, la emoción y la diversión sean las protagonistas. En una ocasión hasta ha alcanzado a más de 50 millones de personas en su página de Facebook con un vídeo viral de su famosa atracción Singha, que ha dado la vuelta al mundo y ha tenido un impacto sin precedentes. Este éxito, con unos resultados que continúan creciendo de forma exponencial cada día, refuerza el compromiso continuo del Parque con la excelencia.

Adrenalina y diversión para toda la familia

Además de sus espectaculares atracciones, la belleza de este parque es, en sí, un atractivo incomparable, y nada es equiparable a poder disfrutar de atracciones únicas en el mundo, en una apuesta sin precedentes en un entorno de exuberante vegetación y de diseño y decoración tailandesa. Los visitantes podrán experimentar en primera persona las sensaciones que producen Tower of Power y su tobogán de 28 metros de altura; Singha, y muchas otras impresionantes atracciones de última generación sin las que unas vacaciones en Tenerife no estarían completas.

Y para los que busquen relax en un ambiente exclusivo, Siam Park ofrece Siam Beach, la playa con olas artificiales más paradisiaca de Canarias, donde rompen las increíbles olas de The Wave Palace. Siam Park, situado en Adeje, en Tenerife, es un lugar en el que el buen clima y la diversión están asegurados todo el año y es, por tanto, otra visita obligada si se viaja a Canarias.

Entre las últimas novedades de Siam Park, se puede destacar Patong Rapids, que rompe una vez más con todos los moldes superando a la ya increíble Mekong Rapids. Es aún más rápida y se desarrolla a través de 235 metros de longitud con una zona de completa oscuridad, haciendo experimentar una sensación única de velocidad y adrenalina. Además, los más pequeños han podido disfrutar de Coco Beach, una nueva zona infantil para vivir grandes aventuras en compañía de su familia. Además, pueden jugar alrededor de una gran fuente fantástica y una zona seca selvática con puentes, torres, obstáculos y redes en Bodhi Trail.

