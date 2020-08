Doble a, marca sostenible made in Spain Comunicae

miércoles, 5 de agosto de 2020, 09:37 h (CET) Slow fashion, moda ecológica, moda sustentable, moda saludable, moda lenta o moda ética. Bajo todos estos nombres, más o menos acertados, encontrarás moda sostenible. Pero, ¿qué es en realidad? ¿Cuál es la auténtica moda ética? En general, se asocia la moda sostenible con el cuidado del medio ambiente, pero la moda ética no es solo moda ecológica.

Los 3 elementos clave para una moda sustentable son: el cuidado del medio ambiente, el bienestar social y el crecimiento económico.

La moda sostenible, también llamada moda ética, sustentable o slow fashion, es una corriente de pensamiento, diseño, producción y uso de prendas o complementos basada en los siguientes criterios de valor:

- Minimizar el impacto medioambiental para preservar y mejorar la salud del planeta.

- Garantizar los derechos laborales primando la transparencia a lo largo de todo el ciclo de vida y recuperación de una prenda.

- Instaurar una economía circular basada en el crecimiento cualitativo, competitivo, eficiente e innovador frente a al crecimiento únicamente cuantitativo.

En las bases del modelo de negocio de la moda sostenible, figuran como criterios fundamentales la conservación de los recursos naturales, el bajo impacto ecológico de los materiales empleados, que deben ser susceptibles de unirse posteriormente a la cadena de reciclaje, la reducción de la huella de carbono y el respeto por las condiciones económicas y laborales de los trabajadores que han participado desde la materia prima hasta el punto de venta.

Adoptar la sostenibilidad como parte de la estrategia de las empresas es vital para asegurar su permanencia a largo plazo, fortalecer su imagen y cumplir con los requisitos regulatorios.

Aa doble a, la Firma de Moda Ecológica, nace desde el respeto al entorno. Un proyecto comprometido con lo social y medioambiental desde su propio germen. Una moda consciente para el día a día, gracias a los bolsos y accesorios.

En Aa Doble a cada gesto cuenta, por ello, se impulsa una moda creativa, duradera, sostenible y respetuosa.

Compromiso

La conciencia del respeto está en cada una de las etapas del proceso de producción de Aa Doble a.

Por eso, cada uno de los bolsos se realiza a mano, de manera artesanal, creando piezas únicas y especiales, que dejen una huella positiva en el entorno.

Valores

Una moda consciente parte del principio del consumo sostenible y esa es la seña de identidad de Aa Doble a, donde existe compromiso con el respeto al medio ambiente, trabajando con tejidos ecológicos y con la no utilización de tóxicos en el proceso de producción.

Pasión

Una moda consciente Handmade in Spain donde se unen calidad, belleza y sostenibilidad.

Filosofía

Un compromiso con el entorno: Respetar, Cuidar y Concienciar

Los bolsos de Aa doble a llevan impregnado el carácter de lo perdurable, el valor del momento, en sus tejidos y en sus colores vintage. Se expresa la manera de entender la vida. Son accesorios imprescindibles que expresan una manera de ser única, como cada uno de los bolsos y complementos. Además, estos bolsos son reversibles, de forma que se pueden llevar en liso o estampado, cuyos colores y tejidos son diseñados especialmente para que se puedan llevar como más guste.

- Sin tóxicos: Libre de tóxicos y metales pesados en el proceso de producción

- Ecológico: Todos los productos son de algodón 100% de producción orgánica. Todo el proceso de producción es totalmente sostenible, ecológico y transparente.

- Comercio Justo: Producción local que respeta el medio ambiente y el trabajo artesano.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.