¿Políticos sin escrúpulos?

miércoles, 5 de agosto de 2020, 09:15 h (CET) El debate sobre la función constitucional de la Corona, cuando esta ha demostrado ser un factor de cohesión de todos los españoles y para todos los españoles, es un debate no solo peligroso, sino desleal. Iglesias ha demostrado su incapacidad para hacer política en el seno de las instituciones. Pero lo que realmente escandaliza es que el PSOE, un partido que ha contribuido con aciertos y errores a la consolidación de la democracia en España, juegue a provocar una crisis institucional que hoy, menos que nunca, no se justifica ni teórica ni prácticamente.



Iglesias no goza de buena salud política y Sánchez ha iniciado una deriva que puede comprometer la propia estabilidad del Gobierno de España. Jugar a generar el desgarro de las costuras institucionales solo es comprensible en políticos irresponsables y sin escrúpulos.

