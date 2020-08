El mujeriego Enric Barrull Casals, Girona Nacho Moreno

miércoles, 5 de agosto de 2020, 09:13 h (CET) En estos tiempos en los que la intimidad personal se quiere disociar de la actuación en la vida política, tropezar en esa piedra, la del mujeriego, resulta una paradoja, no por la piedra que allá cada cual, sino por el tropiezo; paradójico no por mujeriego sino por lo que de presunto pueda tener eso de progre y de feminista.



Se trata de algo muy pasado de moda, algo antiguo, casi tan antiguo y tan pasado de moda como el comunismo.





Si se analizan los antecedentes de alguno de los protagonistas, la paradoja se ensancha y se agranda hasta crear una imagen que causa risa por su deformidad.



Que un progre de título, un feminista de boquilla y un defensor de la igualdad -por aquello de la domesticidad- que se confiesa protector de canéforas desvalidas de 29 años, además de manager de meteóricas carreras políticas, se convierta en un progre de salón, en un feminista de guardarropía y en un igualitarista a la violeta, sería divertido sino fuera porque se está jugando con el gobierno de una nación y precisamente un gobierno que se dice progre, que se confiesa feminista y que alardea de igualitarismo.



Todo se convierte en una enorme mentira y puede crearse la sospecha de que esa tremenda falacia colectiva, tenga carácter expansivo y se extienda a otras facetas de la gobernabilidad.



