¡Peligro! Antes los fumadores, ahora los que van sin mascarilla

Los hombres, forman parte del Sexo Fuerte. Las mujeres, forman parte del sexo débil. Esto lo he leído en el diccionario de la RAE. Parece una ironía!. Es una ironía!. (..).



Los hombres, seguro, no somos fuertes, sin embargo, no queremos parecer débiles. Por ello, nos arriesgamos más que ellas, nos protegemos menos. En general, tenemos esta tendencia!. Lo vemos con las mascarillas. Los hombres estamos menos dispuestos a utilizarlas. Siempre ha pasado eso, con los guantes, los parasoles, o las cremas protectoras.



Esta actitud "valiente", e irresponsable se ve poco en Águilas, el pueblo costero en el que veraneo. Pero, parece que se ve más en EEUU. Un país que tiene un presidente, que no se asusta ante estos bichitos, tapándose la cara, pues posiblemente considera que eso es de afeminados.



Dicho esto, añado un comentario interesante. Lo he sentido últimamente un par de veces: "Antes te apartabas un poco de los que fumaban a tu lado, pues, no querías respirar su humo. Ahora te apartas, también un poco, de los no enmascarados, pues, no quieres respirar su aliento. Ni las microgotas que disparan ".