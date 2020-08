La amenaza

En medicina, las PCRs --que se utilizan también para el diagnóstico de enfermedades no infecciosas-- precisan del contexto clínico del caso donde se estudia para establecer el diagnóstico mediante la prueba, y siempre hay un porcentaje, variable, de falsos positivos. Mayor del 10% en el caso éste del Covid-19.



Es de locos tratar de protegernos del " bicho" en base a su detección mediante test extensos en la población global e ignorar las tremendas repercusiones que esto causa, que está causando, en las diferentes comunidades donde se está estudiando, destinado a causar más problemas que aquellos que se tratan de evitar. Por otra parte, no están preparados nuestros Gobiernos para un nuevo brote, protestan desde un gremio sanitario cada día más confundido y enrabietado, pudiendo decirse con bastante aproximación que estamos incurriendo debido a ello en mala praxis, inmersos en un trastorno delirante colectivo de miedo, en el que colaboran generosamente los grandes medios de comunicación y su potente altavoz subvencionado.



Lo de la Cartilla Covid de Madrid sonaba estos días a chiste, pero en breve verán que posiblemente no suene tanto. No se sabe casi nada sobre la inmunidad al virus y ya se atreven los insensatos a proponer cartillas de control -y sello-- para la población.



En Euskadi, Osakidetza cierra este verano, como es su costumbre, 1000 camas hospitalarias y, sin embargo, siguen asustando a la población con una nueva olaeada de casos. Contradictorio parece... Seguimos... En toda Europa no se obliga actualmente al uso generalizado de mascarillas en espacios abiertos, pero aquí sí, pues debe ser que respiramos o tosemos más fuerte.



Más... Como cuando la gripe A --y el famoso "pelotazo" de las farmacéuticas implicadas-- se está aconsejando adelantar desde la Asociación de Colegios Médicos la vacuna de la gripe estacional (la normal). Vamos, un dejá vie. De todo esto sabemos además que saldremos además empobrecidos y escaldados. Bueno, todos no que, los de la lista Forbes, como ya es habitual, sacarán pingües beneficios.



Y no hablo de las élites financieras y sus planes de mangonearnos a todos (ciudadanos y Gobiernos deudores, cada día más empobrecidos por las "crisis")



Pero no todo es malo, pues son muchos los que se están dando cuenta del "percal" y replanteando su manera de vivir y afrontar definitivamente sus miedos. Por si alguno está interesado, el libro "Consciencia y sociedad distópica" puede ayudarles en todo ello.