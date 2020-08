Lefebvre recibe el reconocimiento internacional por su política de teletrabajo Comunicae

martes, 4 de agosto de 2020, 15:03 h (CET) La certificación WorkAnyWhere avala el compromiso de la editorial jurídica con las personas y su constante preocupación por las necesidades y motivaciones, no sólo profesionales, sino también personales de sus trabajadores. La flexibilidad horaria, ahorro de costes para los trabajadores y mayor movilidad y productividad, principales ventajas que ofrece el teletrabajo, según la directora del departamento de Personas de Lefebvre Lefebvre, empresa líder en el sector jurídico, ha sido reconocida por su política de teletrabajo y por las ventajas que ofrece a sus trabajadores por la compañía ChooseMyCompany 2020, que le ha otorgado el certificado en la categoría WorkAnywhere. De esta manera, Lefebvre entra a formar parte de las empresas destacadas por sumar sus esfuerzos y hacer del trabajo a distancia más que un desafío una oportunidad, además de contribuir a mejorar la relación con sus empleados.

Estas entidades tienen una constante preocupación por las necesidades y motivaciones, no sólo profesionales, sino también personales de sus trabajadores. Tal y como destaca la directora del departamento de Personas de Lefebvre, Mónica Lurguie, “Lefebvre es una empresa muy innovadora y en constante evolución, una referencia como proveedores de servicios y soluciones de información jurídica, logrando situarse en el centro de todo lo que hace al cliente externo y también a las personas que hacen crecer a la empresa”. Además, añade que “el teletrabajo no es nuevo en Lefebvre, si bien es verdad que ahora el 100% de la compañía puede teletrabajar gracias al esfuerzo técnico y organizativo que se ha realizado y a la política de smart working que se viene desarrollando desde hace años.Los cuatro ejes fundamentales son: cercanía, confianza, compromiso y corresponsabilidad”.

Para conseguir el certificado ChooseMyCompany ha necesitado superar una evaluación que analizan cómo mantener, motivar y mejorar el vínculo de los equipos con trabajo en remoto, entre otras. La finalidad de ChooseMyCompany es recopilar, analizar y publicar opiniones de empleados, candidatos, clientes y proveedores con un doble objetivo: por un lado, proporcionar al público información detallada para conocer mejor aquellas empresas en las que están interesados y, por otro lado, ayudar a las empresas a desarrollar su reputación, mejorando sus valores y comunicando información real y objetiva.

La crisis sanitaria como consecuencia de la COVID-19 ha obligado a las compañías a imponer el teletrabajo de la noche a la mañana. Lefebvre ha elaborado una estrategia para garantizar que la vuelta a las oficinas sea con todas las medidas de seguridad necesarias, con tres objetivos claros: continuar velando por la seguridad y salud de todos sus empleados, establecer una vuelta a las oficinas segura para todos y la prevención de la infección y propagación del coronavirus en todos los centros de trabajo de Lefebvre en España.

La tendencia que marca la pauta en la actualidad en el mundo laboral es la del trabajo híbrido. Hay que aprovechar las variables espacio y tiempo que convierten al empleado en un trabajador más productivo para la empresa, además de continuar con las grandes iniciativas de intercambio de información y cohesión internas entre las empresas y sus equipos.

Asimismo, la directora del departamento de Personas de Lefebvre analiza las importantes ventajas que ofrece el teletrabajo:

- Flexibilidad horaria: mejora la conciliación al disponer de una mayor organización del tiempo y permite ajustar los horarios laborales a las necesidades personales.

- Acceso en remoto, desde cualquier lugar. Los empleados pueden acceder a documentos e información en cualquier momento, además de trabajar en equipo a distancia, optimizando el tiempo, los recursos y el proceso de ejecución.

- Productividad: ofrece tranquilidad y mayor concentración, ya que las interrupciones se reducen al mínimo.

- Ahorro de costes: se reducen los gastos de las dietas y del traslado hasta la oficina, así como de muchos viajes.

Lefebvre fue pionera en este ámbito apostando por el teletrabajo ya en 2005, por lo que obtuvo el reconocimiento de “empresa flexible” de la Comunidad de Madrid. Los resultados son claros: una mayor eficiencia, mayor rendimiento en el trabajo y mayor conciliación con la vida personal.

