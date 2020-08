La "ameba comecerebros", un parásito mortal y silencioso, según Piscinas Lara Comunicae

martes, 4 de agosto de 2020, 14:24 h (CET) La "ameba comecerebros", un microorganismo que se encuentra en las piscinas, SPA y estanques, aparece de forma silenciosa y sus síntomas se pueden confundir con los de otras enfermedades, lo que puede resultar mortal si no se detecta a tiempo. Prevenirlo es más fácil que curarlo Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) la “Naegleria Fowleri”, es decir, “amebacomecerebros”, es un microorganismo que vive en agua dulce templada y en tierras húmedas. En un principio, este microorganismo puede parecer poco peligroso, debido a su composición unicelular, no obstante, cuando estas se chocan con bacterias reales se convierten en pequeñas asesinas que envuelven las bacterias para comérselas.

Es por ese motivo que, según algunos estudios científicos de entidades de prestigio como la CDC, la ameba resulta una pesadilla cuando entra en contacto con el cerebro humano. Desde 1962 se han reportado alrededor de 146 casos en EEUU, de los cuales solo 4 personas han podido sobrevivir a ella. Según Piscinas Lara, un sencillo mantenimiento de la piscina es suficiente para evitar la aparición de este microorganismo mortal. La prevención es importante, como se podrá ver a continuación.

Cuando la ameba ya no tiene bacterias de las que alimentarse en el agua, esta comienza a buscar otros organismos de los que alimentarse. Los nadadores son los que habitualmente sufren este ataque por medio de la nariz. La ameba migra dese la nariz hasta el cerebro provocando meningoencefalitis amebiana primaria. El cerebro es un medio perfecto para las amebas (es húmedo y tiene buena temperatura). Aunque en un principio los anticuerpos suelen luchar contra la “Naegleria Fowleri”, si no lo consiguen la infección resultante será bastante grave.

Dolor de cabeza, fiebre, náuseas, vómitos, fatiga, convulsiones y alucinaciones son los síntomas de la infección. La destrucción del cerebro es bastante rápida y los síntomas suelen confundirse con otras enfermedades. Esto provoca que se pierda un tiempo muy importante en luchar contra la infección. Algunas personas que se exponen a este microorganismo no se ven afectadas, no obstante, antes de curar, lo mejor es prevenir. Y esto será posible gracias a una buena desinfección de la piscina.

Piscinas Lara, una de las empresas con más experiencia en todo lo relacionado con el mundo de la piscina, tiene la solución contra la “ameba comecerebros”. La limpieza física y química de la piscina es importante. La limpieza física consiste en recoger todas las partículas visibles del agua (hojas, insectos, polvo, tierra, etc). La limpieza química consiste en desinfectar el agua con productos químicos. El cloro es una de las soluciones más comunes, no obstante, existen una gran variedad de productos químicos que son igual de efectivos.

