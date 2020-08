El Mejor Brandy del Mundo es español Comunicae

martes, 4 de agosto de 2020, 13:51 h (CET) Conocer todos los secretos del Mejor Brandy del Mundo, elaborado en las bodegas más antiguas de Jerez de la Frontera. Sherry Casks: el resultado perfecto que mezcla tradición e innovación Sin lugar a dudas el consumo del Brandy se está convirtiendo en una tendencia entre aquellos paladares que buscan el disfrute de bebidas de máxima calidad. A través de su Sherry Cask Collection, Fundador se ha convertido en el símbolo del Brandy español con el mejor producto del mercado español y mundial.

Esta Sherry Cask Collection cuenta con tres expresiones exclusivas: Fundador Supremo 12, envejecido en botas que han contenido Pedro Ximénez de 12 años, tiene un sabor aterciopelado y redondo con notas de chocolate negro que aportan un final largo y persistente; Fundador Supremo 15, envejecido en botas que han contenido Amontillado sherry de 15 años, tiene un aroma a frutos secos con notas de almendras y avellanas que consigue que su sabor sea suavemente seco y muy equilibrado, y Fundador Supremo 18, envejecido en botas que han contenido Oloroso sherry de 18 años es de color oro dorado, brillante y luminoso con un sabor vinoso por la larga evolución en madera envinada de olorosos muy viejos.

El Mejor Brandy del Mundo

Son numerosos los productos españoles que reciben galardones en competiciones internacionales. No es de extrañar que Fundador Supremo 18 fuera reconocido en 2019 como el Mejor Brandy del Mundo tras conquistar al jurado de la prestigiosa competición internacional IWSC (International Wine and Spirit Competition). También ha sido galardonado por partida triple este año en el SFWSP (San Francisco World Spirit Competition) con dos Medallas Doble Oro para Fundador Supremo 18 y Fundador Supremo 15 y con una Medalla Oro para Fundador Supremo 12. Cabe destacar que es el segundo año consecutivo que Fundador Supremo 18 recibe el máximo galardón de Doble Oro. La marca ya se prepara para la competición del año que viene: sí Fundador Supremo 18 es galardonado con una Medalla Doble Oro, se le otorgará la Medalla Platino, el máximo galardón que da esta competición y que se entrega únicamente a los espirituosos que hayan recibido durante tres años consecutivos una Medalla Doble Oro.

Cabe destacar que el San Francisco World Spirits Competition se organiza a nivel mundial y cada año se evalúan más de 2200 marcas de bebidas espirituosas provenientes de 60 países. El jurado está compuesto por expertos seleccionados cada año por la industria de las bebidas espirituosas entre los cuales se encuentran mixólogos, grandes compradores de bebidas espirituosas y medios de todo Estados Unidos.

“Los premios internacionales recibidos destacan el saber hacer de la marca así como la importancia del legado que nos brinda un producto como puede ser Fundador Supremo. No solo es un premio que saboreamos en interno, para la casa y para el producto, si no que nos enorgullece enormemente formar parte de ese panel de productos premium españoles que reciben premios internacionales” indica Angel Piña, Global Chief Commercial & Marketing Officer

El secreto mejor guardado: las Sherry Casks

No es casualidad que el primer Brandy español sea reconocido, siglos después de su creación, como el Mejor Brandy del Mundo. Estas expresiones, o variedades, de Fundador Supremo son una mezcla entre historia, tradición e innovación. Detrás de cada una de ellas hay materias primas de máxima calidad recolectadas en zonas geográficas estratégicas de Jerez y envejecidas siguiendo un minucioso proceso certificado de maduración en Sherry Casks bajo estrictos controles de seguridad y en las mejores condiciones de ventilación en sus bodegas.

Las Sherry Casks son botas de roble envinadas con vino de Jerez para proporcionar un envejecimiento óptimo del producto. Unas botas de cientos de años cuyo incalculable valor se traduce en generaciones y generaciones de dedicación y paciencia. El envejecimiento se da en unas condiciones perfectas y con una adecuada ventilación gracias a sus bodegas de techos altos, muros gruesos y suelos de albero. Estas catedrales del Brandy proporcionan un microclima estable y las botas de roble aportan a la nueva Sherry Cask Collection unas cualidades únicas y hacen que este Brandy sea, sin lugar a dudas, el Mejor Brandy del Mundo.

Sobre Emperador Distillers

Fundador pertenece a Emperador Distillers, parte del holding filipino de la familia Tan. El Grupo es líder mundial en el mercado del Brandy y el mayor fabricante de bebidas espirituosas y licores.

En sus botas nació Fundador, el primer Brandy español en el S.XIX y desde entonces no han dejado de producirlo. Su proceso en botas de roble americano envinado con vinos de Jerez lo hace inconfundible, y tanto Fundador como Terry, las marcas más vendidas dentro y fuera de España, son un referente incomparable de la identidad, y tradición vitivinicultural de la marca.

También destaca entre sus productos Fundador Supremo, con tres expresiones distintas, el primer Brandy blanco del mundo Terry White Brandy, Espléndido, Centenario, Terry 1900 y los vinos Harveys.

